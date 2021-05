3-2. Universitario deja a Independiente del Valle fuera de los octavos de final de la Libertadores

Alex Valera (i), del Universitario de Perú, fue registrado este martes al celebrar un gol que le anotó al Independiente del Valle de Ecuador, durante un partido del grupo A de la Copa Libertadores, en el estadio Monumental de la U, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 18 may (EFE).- Universitario de Deportes logró este martes su primer triunfo en la actual edición de la Copa Libertadores al ganar por 3-2 al Independiente del Valle, al que remontó el partido y le dejó matemáticamente fuera de los octavos de final del torneo.

Con un doblete de Álex Valera y otro tanto del defensa Nelinho Quina, el triunfo no le sirve a la 'U' para salir de la última plaza del Grupo A, pero empata con 4 puntos con Independiente, que ocupa la tercera plaza, la misma que ambos equipos se disputarán en la última jornada para lograr el pase a la Copa Sudamericana.

Este resultado dio la clasificación automática para los octavos de final a Defensa y Justicia, que con 8 puntos se aseguró el segundo lugar del Grupo A al ganar por 3-4 al líder Palmeiras, que tiene garantizada la primera plaza con 12 puntos.

Con la necesidad absoluta de ganar tras conocer el triunfo del 'Halcón', el equipo ecuatoriano tuvo un inicio de partido arrollador.

A los 8 minutos el 'Negriazul' ya ganaba con un soberbio gol del lateral izquierdo Jhon Jairo Sánchez, que se hizo espacio suficiente para armar un derechazo frente al que nada pudo hacer el arquero peruano José Carvallo.

Antes del minuto 20 pudo haber hecho dos goles más que hubiesen dejado el partido visto para sentencia, pero el argentino Cristian Ortiz y Pedro Vite desperdiciaron sendas ocasiones clamorosas.

Entonces llegó el empate de Valera, en el único acercamiento de Universitario con peligro en el primer tiempo, gracias a una carrera de Aldo Corzo por la banda derecha cuyo centro remató a la red el ariete crema.

La igualdad en el marcador también se trasladó al juego, con los ecuatorianos dueños del balón pero con los peruanos, más recompuestos y aguardando la oportunidad de lanzar otro contraataque.

Al inicio del segundo tiempo, el conjunto limeño adelantó la presión y puso en apuros la salida del balón desde la defensa de Independiente, que en un error mayúsculo originó el segundo gol para los locales.

De nuevo fue Valera el que anotó al cazar un rechace en el área tras un disparo del panameño Alberto Quintero, el más activo en el ataque peruano, clave para que los 'cremas' no le perdieran nunca la cara del partido.

Poco le duró la alegría a Universitario, pues diez minutos después el Independiente restauró el empate en una jugada de tiralíneas que Ortiz definió con mucha clase al picar el balón desde el punto de penalti.

Sin embargo, en la recta final, Quina hizo el gol del triunfo definitivo con un tanto de cabeza al saque de un tiro libre, con lo que el Independiente se lanzó al ataque y casi termina goleado, pues en los instantes finales Valera y Corzo no concretaron dos contraataques que eran goles cantados.