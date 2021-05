2-1. The Strongest frena al Santos y deja servida la clasificación al Barcelona

Jugadores de Strongest celebran un gol ante Santos hoy, durante un partido de la fase de grupos por la Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles de La Paz (Bolivia). EFE/Javier Mamani/Pool

La Paz, 18 may (EFE).- El colombiano Jair Reinoso y el brasileño Willie Barbosa firmaron este martes la victoria por 2-1 de The Strongest sobre Santos, que frenó en seco con 6 puntos, los mismos que ahora suma el conjunto boliviano, y dejó servida al Barcelona la clasificación a los octavos de final de la Copa Liberadores.

Aún sin jugar la quinta y penúltima jornada del Grupo C, el Barcelona lidera con 9 puntos y este jueves visitará a Boca Juniors, que le sigue desde el tercer puesto con 6, los mismos que tienen con cinco partidos jugados Santos desde el segundo puesto y The Strongest desde el último.

Los goles para el equipo atigrado de La Paz llegaron a los 10 y 21 minutos tras dos asistencias del inspirado delantero panameño Rolando Blackburn. El descuento en el estadio Hernando Siles llegó en el 61 a través de Felipe Rocha.

En los primeros minutos del partido el colombiano Reinoso comenzó a incomodar en varias incursiones en sociedad con el panameño Blackburn y que agrandaron la figura del portero João Paulo en los 3.640 metros de altitud de La Paz.

Esa fórmula mostró su efectividad cuando tras un centro al área del Santos, en el minuto 10, Blackburn habilitó a Reinoso para que éste definiera a placer.

El Santos buscó reaccionar adelantando filas hasta que en el minuto 21 se encontró nuevamente con un inspirado Blackburn que habilitó en el área a su compañero Willie Barbosa que no perdonó al guardameta del Santos.

Un minuto después, el defensa uruguayo del equipo local Gonzalo Castillo cometió una falta que sirvió para que el juez peruano Diego Haro lo expulsara tras mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Con Castillo fuera el partido cambió drásticamente ya que el equipo boliviano se replegó y cedió el dominio del medio campo al Santos.

En el segundo tiempo, el entrenador Fernando Diniz de la visita planteó otra estrategia y mandó a la cancha a Jhonatan Copete y Marcos Santos en busca de un juego más ofensivo.

El premio a aquello llegó en el minuto 64 tras una pelota suelta fuera del área que Felipe embocó en la portería del The Strongest custodiada por el portero Daniel Vaca.

Tras ese gol, el timonel paraguayo de los locales Gustavo Florentín optó por reforzar la contención y la defensa de su equipo, lo que le bastó para conseguir la segunda victoria y sumar su segundo triunfo al hilo.