2-1. River Plate da la sorpresa y complica con su victoria a Peñarol

Jugadores de River Plate celebran al final de un partido de la Copa Sudamericana entre River Plate y Peñarol hoy, en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 18 may (EFE).- River Plate le complicó a Peñarol la clasificación a octavos de la Copa Sudamericana al vencerlo este martes en Asunción por 2-1 y con ello mantiene opciones para el objetivo que acarician los uruguayos, a los que les bastaba el empate para avanzar en el Grupo E.

Un triunfo meritorio en el Defensores del Chaco de los paraguayos, que se adelantaron en el marcador, con gol de Alex Garcete, y que hicieron el segundo de las botas de Luis Caballero, que inhabilitó la igualada que había hecho en esa segunda etapa Agustín Álvarez.

Peñarol suma 12 unidades en la zona E y River Plate tiene 10 y deberá ganar el último partido de la fase al brasileño Corinthians, que acumula 4 enteros, y esperar un tropiezo de los charrúas, que enfrentarán al peruano Sport Huancayo, colista y sin puntos.

Peñarol no pudo resolver hoy la ronda al encontrarse con el temprano gol en el minuto nueve con un estupendo cabezazo de Garcete a pase de córner que batió a Kevin Dawnson.

Y ante un equipo que marcó la pauta de esa primera mitad en base a su juego recurrente marca del técnico Celso Ayala: tapando espacios y con un bloque solidario que proponía en ataque con la experiencia de Dionisio Pérez, de 34 años.

Los hombres de José Larriera se mostraron avasallados en ese tiempo en función de sus imprecisiones y sin tener claro cómo jugar al rival.

Solo en los minutos finales del primer periodo lograron crear peligro por el área izquierda, la más vulnerable de los paraguayos, con alguna que otra conexión entre Joaquín Piquerez y Facundo Torres.

Su única ocasión clara de gol en los 45 estuvo a cargo de Pablo Ceppelini, que tuvo el empate e hizo lucirse al meta Gustavo Serdan al despejar un envenenado disparo al ángulo.

Despertó Peñarol en la segunda, si bien sin lucimiento, pero encerrando a los locales en busca de la igualada.

Esta llegó en el 55 de un imparable remate de Alvárez a pase de un genial Ceppelini.

No obstante los locales siguieron apretando, con Pérez inquietando a Dawnson junto a Marcelo González, el motor de un Kelito que está de colista en el Apertura paraguayo pero que sigue soñando en la que es su mejor actuación en competición internacional.

Ello con el sello de su segundo gol, el de la victoria, el de Caballero en el 93.