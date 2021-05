144-117. Los Pacers eliminan a los Hornets

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de los Indiana Pacers. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 18 may (EFE).- Los Indiana Pacers apisonaron este martes por 144-117 a los Charlotte Hornets en el primer partido del torneo de 'play-in' de 'playoffs' de la Conferencia Este con una destacada presentación del alero canadiense Oshae Brissett, que aportó 23 puntos.

Brissett encabezó la lista de ocho jugadores de los Pacers que terminaron con aciertos de dos dígitos.

Los Pacers, que tuvieron la ventaja de campo como novenos clasificados al concluir la temporada regular, lucharán ahora por el octavo puesto de los 'playoffs' que definirán en partido de visitantes que jugarán el jueves contra el ganador del segundo encuentro de 'play-in' que esta noche disputan Boston Celtics, séptimos, y Washington Wizards, octavos.

Junto a Brissett, que se ha convertido en el factor sorpresa ganador de los Pacers, el ala-pívot lituano Domantas Sabonis estuvo intocable en el juego interior al conseguir un doble-doble de 14 puntos, 21 rebotes -20 defensivos- y nueve asistencias.

El alero Doug McDermott llegó a los 21 puntos, incluidos cuatro triples, y acabó como segundo máximo encestador de los Pacers, que en el próximo partido buscarán llegar por sexta vez consecutiva a los 'playoffs' en la Conferencia Este.

Sabonis y McDermott anotaron 16 de sus 21 puntos en el primer cuarto y los Pacers rompieron la peor racha de nueve derrotas de la franquicia en la postemporada.

La victoria fue la primera de Indiana en postemporada desde que se impusieron a los Cleveland Cavaliers en abril del 2018, y la consiguieron a pesar de la baja de su escolta titular, Caris LeVert, sometido a los protocolos de salud y seguridad de la liga.

Los bases, el reserva T.J. McConnell aportó 17 puntos, mientras que el titular Malcolm Brodgdon, que volvió con el equipo, también destacó al conseguir 16 puntos y ocho asistencias.

Otros dos reservas, el escolta Kelan Martin y el pívot georgiano Goga Bitadze, también destacaron en la gran labor ofensiva con los Pacers al anotar 14 puntos cada uno. Bitadze acabó con un doble-doble al capturar 10 rebotes.

Los Pacers, que han ganado cuadro de sus últimos seis partidos, anotaron 16 de 35 en triples y tuvieron un 55 por ciento en los tiros de campo.

El banquillo de los Pacers aportó 58 puntos por 56 que anotaron los reservas de los Hornets, que tuvieron al alero Miles Bridges como su líder encestador al aportar 23 puntos, con ocho rebotes y cuatro asistencias.

Pero el equipo de Charlotte, que tuvo el pívot Cody Zeller como su segundo mejor encestador al anotar 17 tantos, capturó cinco rebotes y recuperó cuatro balones, no encontró su mejor inspiración encestadora en los tiros desde fuera del perímetro y ahí acabaron sus posibilidades de triunfo.

El escolta Terry Rozier, jugador clave de los Hornets con los triples, falló los nueve intentos que tuvo y acabó con 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, que no evitaron la derrota y la eliminación de los Hornets, que siguen sin tener éxito en la lucha por estar en la postemporada después de acabar la competición con la sexta derrota consecutiva.

El base novato LaMelo Ball acabó su primer año en la NBA con 14 puntos y cuatro asistencias, pero dio su peor imagen encestadora al fallar 10 de 14 tiros de campo, incluidos cuatro de seis intentos desde fuera del perímetro, en su debut en la postemporada.

Rozier y el base Devonte 'Graham terminaron cada uno la temporada regular entre los 15 mejores de la liga en triples, pero los Hornets ante los Pacers anotaron sólo 12 triples de 40 intentos.

La última victoria de Charlotte en postemporada fue en abril del 2016 cuando venció al Miami Heat y el equipo propiedad de Michael Jordan sigue sin definir su reconstrucción y perdieron el tercer partido consecutivo cuando podrían haber clasificado.