1-0. Independiente vence a Bahía y pone un pie en los octavos de final

Buenos Aires, 18 may (EFE).- Independiente venció a Bahía por 1-0 gracias a un gol en propia puerta este martes en partido de la quinta y penúltima jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana, y con once puntos puso un pie en los octavos de final al dejar a su rival brasileño segundo en la clasificación, con ocho.

A siete minutos del final, el portero Douglas Friedrich despejó un centro con los puños, pero la pelota pegó en Thonny Anderson, que había ingresado en el segundo tiempo, y terminó adentro de la portería.

El Montevideo City Torque uruguayo, tercero con cinco unidades, jugará el jueves ante el Guabirá boliviano, último sin puntos.

La primera jugada clara de gol del partido de este martes fue a los once minutos, cuando un cabezazo de Gilberto se fue rozando el poste.

Poco después, un tiro sencillo de Sebastián Palacios casi se convierte en gol por una muy floja reacción de Douglas Friedrich.

Bahía empezó a hacer méritos suficientes para anotar el primer gol.

Thaciano, a los 23, tuvo una situación inmejorable pero su remate se fue por encima del travesaño.

El centrocampista de Independiente Lucas González fue reemplazado en el entretiempo por un problema muscular. En su lugar ingresó Adrián Arregui.

Bahía también dominó durante el segundo tiempo y llegó varias veces al área rival, pero falló en la definición.

Junino cabeceó en dos oportunidades en el área rival pero la pelota se fue por encima del travesaño.

A los 66, otra vez Juninho, de cabeza, casi convierte.

La única vez que Independiente inquietó a los visitantes fue con un remate de media distancia de Alan Velasco, que ingresó en el segundo tiempo.

La presencia de Velasco, una de las figuras del partido, benefició al Rojo, que equilibró la balanza y logró plantarse en el campo rival.

A siete minutos del final, Independiente festejó cuando Thonny Anderson encajó un gol en propia puerta tras una mala respuesta del portero Douglas Friedrich.

En la última jornada, el Rojo recibirá a Guabirá y Bahía a City Torque.