1-0. Brian Ocampo le devuelve la ilusión al Nacional uruguayo

Brian Alexis Ocampo (i), delantero de Nacional, celebra hoy con sus compañeros tras anotar contra Universidad Católica, en el estadio Gran Parque Central, en Montevideo (Uruguay). EFE/Pablo Porciúncula/Pool

Montevideo, 18 may (EFE).- El volante Brian Ocampo le devolvió este martes la ilusión al Nacional uruguayo con un gol ante la Universidad Católica chilena que le permitió conseguir la primera victoria en el torneo, y seguir soñando con clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si bien todavía Nacional permanece en la última ubicación del Grupo F, con cinco puntos, lo cierto es que el equipo tricolor obtuvo una victoria impostergable para sus aspiraciones de seguir en la principal competición internacional.

En un juego trabado, que tuvo la particular de ser el número 400 del Nacional en la Copa Libertadores -primer equipo que llega a esa cifra en la historia-, un contragolpe letal luego de un saque de esquina de la Universidad Católica permitió el gol que definió el partido por 1-0.

En los noventa minutos la tónica del juego fue la misma. El equipo chileno controlando el balón pero sin grandes ocasiones de gol, mientras que el Nacional esperaba agazapado para aprovechar la velocidad de sus volantes y conseguir una pelota que pudiera ser de riesgo para su delantero estrella, el argentino Gonzalo Bergessio.

El gol del Nacional llegó a los 30 minutos y desde ahí el partido se hizo cada vez más cortado, ya que el nerviosismo de los chilenos se comenzó a notar, mientras que el Nacional despejaba toda bola que pudiera parecer de riesgo para la portería defendida por Sergio Rochet.

El segundo tiempo tuvo una primera mitad en la que el partido se estancó en una meseta y no había acciones de un lado ni de otro. Sin embargo, con el correr de los minutos la desesperación del equipo cruzado lo hizo irse al ataque y tener varias situaciones en las que pudo conseguir la igualdad.

La eficiencia de la defensa tricolor sumado a los grandes problemas de definición que exhibieron los delanteros chilenos permitieron la primera victoria de un Nacional que necesitaba imperiosamente un triunfo.

Ahora, el grupo F sigue siendo dominado por Argentinos Juniors, con 9 puntos, seguido de la Universidad Católica, con 6, en el quinto lugar está el Atlético Nacional colombiano con 5 y con la misma cantidad se ubica el Nacional uruguayo.

Argentinos Juniors y el Atlético Nacional se miden este jueves en Buenos Aires.