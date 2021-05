Vlasov: "El 'sterrato', Zoncolan y Dolomitas pueden reventar el Giro"

EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Redacción deportes, 18 may (EFE).- El ruso Aleksander Vlasov (Astana), tercero en la general del Giro, considera que está por llegar la parte más dura y decisiva de la carrera, y señala las etapas de este miércoles con las pistas de tierra, el ascenso al Zoncolan y los Dolomitas como las citas claves.

"La etapa de las pistas de tierra, el ascenso al Zoncolan y las jornadas en los Dolomitas pueden poner todo patas arriba. Por eso, lo principal para mí ahora es mantener la concentración y, con el apoyo del equipo, dar el cien por cien todos los días", dijo.

Vlasov (25 años, Vyborg), a 22 segundos en la general de la maglia rosa, Egan Bernal, considera que el colombiano y el belga Remco Evenepoel, segundo, son los corredores más fuertes del Giro, pero no los únicos rivales.

"Bernal y Evenepoel parecen muy fuertes, pero hay otros rivales que son capaces de todo. Estoy viviendo esta carrera día tras día, estoy obteniendo una experiencia muy valiosa en cada etapa y voy a mantener esta táctica en los próximos días y semanas. Nos esperan jornadas claves", comentó.

Aunque Vlasov valora su tercer puesto actual, su ambición le permite ver el futuro con expectación, ya que queda terreno "para que suceda cualquier cosa".

"El tercer lugar en la clasificación general en este momento es un buen puesto y una experiencia valiosa, pero no estoy prestando demasiada atención a la situación actual. La carrera está cien por cien abierta, con todas las etapas más difíciles y cruciales por delante, por lo que puede pasar cualquier cosa", argumentó.

Para Vlasov, "la primera mitad de la carrera ha sido muy intensa y dura. A pesar de que todavía no ha habido alta montaña, hubo etapas difíciles y selectivas. Todos, sin excepción, estábamos esperando esta jornada de descanso", dijo.