United Way y 3M apoyan a comunidades vulnerables afectadas por la pandemia

Ciudad de México, 18 may (EFE).- La multinacional 3M y United Way se unieron en varias iniciativas de salud, educación, apoyo emocional, nutrición e higiene para apoyar a las comunidades más vulnerables de América Latina y el Caribe afectadas por la pandemia de la covid-19.

Una donación de 3M de 950.000 dólares benefició a más de 94.000 personas, 43.000 familias y 370 instituciones en 14 países de la región, según un comunicado difundido este martes.

Los proyectos estuvieron marcados por tres grandes pilares: nutrición e higiene (necesidades básicas de alimentación y protección sanitaria), educación y apoyo emocional (acompañamiento socioemocional y apoyo a docentes/alumnos) y salud (recursos e incidencia para brindar acceso a sanidad).

Para la implementación de este programa de ayuda humanitaria participaron más de 150 voluntarios y se realizó la entrega de 108 toneladas de comida, 1,2 millones de raciones de alimentos y 742 suministros médicos.

"La pandemia por la covid-19 ha traído impactos muy severos en diferentes comunidades de América Latina y el Caribe. Por tal motivo, en 3M seguiremos implementando acciones que nos permitan mitigar el impacto de esta terrible emergencia sanitaria", comentó José Varela, vicepresidente de Asuntos Corporativos para 3M en Latinoamérica.

"La pandemia ha incrementado las desigualdades en toda Latinoamérica y el Caribe. En United Way estamos comprometidos con el cierre de brechas sociales, la educación de calidad y la eliminación de la pobreza", agregó Eduardo Queiroz, vicepresidente Latam y Caribe de United Way.

"Junto a 3M, hemos logrado cambiarles la vida a miles de familias que necesitaron comida, educación, apoyo emocional y salud", añadió Queiroz.

La empresa 3M, centrada en innovación y desarrollo de soluciones que mejoran la vida de las personas, utiliza a United Way como socio comunitario y aliado estratégico en actividades de responsabilidad social.