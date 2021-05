Última moda en el grill: del disco fogonero al hot dog de zanahoria

HANDOUT - El aro de hierro fundido o disco fogonero se coloca sobre la parrilla redonda, en este caso asando tomates en racimo y entrañas. Foto: Oliver Quaas/LivingBBQ.de/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

La barbacoa se está convirtiendo en una tendencia, según se indica desde la feria de artículos de consumo Ambiente. Pero, momento... ¿una tendencia? ¡Si siempre ha sido popular! Sin embargo, según especifica Nicolette Naumann, analista de tendencias y jefa de área de la feria en la ciudad alemana de Fráncfort, este año se registró una fuerte subida en la demanda de este producto. "Porque actualmente a causa del coronavirus no gastamos nuestro dinero por ejemplo en grandes viajes, por lo tanto tenemos más resto para equipar nuestro balcón o jardín. Y por ejemplo invertimos nuestro dinero en costosos equipos de grill", dice. TENDENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS DE GRILL De moda está por ejemplo el American Smoker. A diferencia del grill habitual, aquí la comida no va directamente sobre el fuego, sino que es cocida con el aire caliente o el humo. También se puede optar por nuevos modelos híbridos a usar con carbón y gas. De acuerdo con el informe de tendencias de la feria de jardinería Spoga+Gafa, se pueden alternar las fuentes de energía y cambiar rápidamente el tipo de cocción o incluso utilizar carbón y gas al mismo tiempo. Actualmente se comercializa una gran variedad de modelos, con los que también se puede hornear y cocinar, como por ejemplo los modelos con forma ovoide en el estilo clásico japonés Kamado. Estos permiten por ejemplo hornear pan y asar con calor indirecto. El autor de libros sobre grills Andreas Rummel considera que este equipo ovoide de cerámica es un típico segundo grill para "trabajos prolongados". "Mantiene el calor constante durante un tiempo increíblemente largo, por lo que resulta ideal para las costillas de cerdo o 'pulled pork', que puede permanecer ahí durante unas 12 o 13 horas", explica el experto en grill y operador del canal de YouTube "Rummel Grill TV". Y afirma que también añadiría chips de leña a la parrilla de carbón, para conseguir un sabor más ahumado. TENDENCIAS ENTRE LOS ACCESORIOS Además de la profesionalización de la barbacoa doméstica, se ha ampliado enormemente el tema de la preparación misma de una barbacoa. "Cada vez más fabricantes se adhieren a la tendencia de hacer que asar a la parilla sea multifuncional", sostiene Oliver Quaas, bloguero de grill ("Living BBQ") y vicecampeón europeo de babacoas de 2016. Y, cuanto más equipamiento haya a disposición para asar, más opulentas serán las barbacoas. Por eso cada vez se pone más el foco en los accesorios con carácter de entretenimiento, como por ejemplo el disco fogonero. "Los aros de hierro fundido, a veces también llamados discos de barbacoa o fogoneros, se utilizan como accesorio, puestos sobre los barriles de fuego o las parrillas redondas, por ejemplo", explica Oliver Quaas. En el centro hay un agujero a través del cual puede verse el carbón, y sobre el disco se colocan los alimentos a asar. La barbacoa puede ser atendida no únicamente por un solo maestro asador, sino por varios de pie alrededor del fuego. "Allí se sitúa en primer plano la realización del grill en común. Eso se convierte en algo altamente social y se vuelve un evento", agrega el experto. Quaas señala que también el pincho giratorio está avanzando entre las preferencias. Para este, tiene una receta con cubos de lomo de ternera marinados, que se ensartan de manera alternada con pimientos y trozos de queso camembert envueltos en tocino y se cocinan durante unos 20 minutos, primero con calor indirecto y solo al final directamente sobre el fuego. TENDENCIAS EN LA PARRILLA Andreas Rummel se muestra convencido de que es imposible eludir el tema de la carne durante esta temporada. Pero también indica que hay mucha actividad entre los vegetarianos: "Esto lo noto en mis cursos de grill". Rummel no solamente enseña secretos de preparación respecto del tofu o productos en reemplazo de las típicas salchichas "Wurst", sino trucos en base a verdura. Su lema es: "Existen verduras tan geniales. ¡No las tiren al agua hirviendo, sino al grill!". CON LOS VEGETALES, EL HÉROE DE LA PARRILLA El puerro es uno de esos candidatos: "Van sin la parte verde superior en el grill, hasta que quedan negros. Entonces se pela lo negro, se adereza el puerro asado con sal y aceite de oliva, y el parrillero se convierte en todo un héroe", revela Rummel. Y todavía da un consejo más: dejar las raíces cuando se ase, se cocinarán en la parrilla y proporcionarán así una agradable nota ahumada. Otro gran éxito entre los vegetarianos es el hot dog de zanahoria. Para ello, el día previo hay que pelar zanahorias, salarlas ligeramente, colocarlas en una bolsa para freezer y congelarlas. Al día siguiente, se las descongela. "Entonces las zanahorias estarán blandas como goma, porque el agua brota desde los espacios intermedios de las células y le da una nueva estructura", explica Andreas Rummel. Posteriormente irán como salchichas al grill y junto con ensalada de col, mostaza y cebollas fritas, se las coloca entre dos panes ligeramente asados. UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA CON TACOS Rummel todavía cuenta con otro as bajo la manga: los tacos. Para ello, se asan bifes, pescados y verduras y se cortan en pequeños trozos. Estos pedacitos, junto con cebolla, cilantro y las salsas, se colocan en las tortillas crujientes para tacos ligeramente calentadas. "Allí todos los que participan en la ronda del grill pueden crear su propio taco a su gusto. Esto es comunicativo y genial para reducir el contenido de la nevera", aduce Rummel. También Oliver Quaas recomienda una receta de tacos, pero con pollo. Lo importante, recalca, es que se corten en franjas los filets de pechuga de pollo antes de asarlos. De lo contrario, dado que la forma de los filets suele ser bastante irregular, puede pasar que un sector esté cocido y el otro no. Y antes de que estas tiras lleguen al grill, son adobadas en salsa de soja, vinagre, aceite de oliva, condimento para tacos y burritos, azúcar negra, sal marina algo rústica y pimienta recién molida. Una vez asadas, se las desmenuza con un tenedor, como en el "pulled chicken", y van a los tacos, junto con salsa de queso, repollo colorado aderezado y lima asada. dpa