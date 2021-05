Susana Zabaleta interpretará a un fantasma en película mexicana

Fotografía del pasado 20 de marzo de 2021, donde se observa a la cantante Susana Zabaleta, mientras ofrece un concierto en la Ciudad de México. EFE/Photoamc/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 18 may (EFE).- La cantante Susana Zabaleta se convertirá en un fantasma para la ópera prima del director Ian Martin, "Fantasmas y la última pesadilla", la película que marca el regreso de Zabaleta al género de terror.

Ha pasado un cuarto de siglo desde la última vez que la soprano interpretó a Dolores Berthier en la película de horror "Sobrenatural" (1996); ahora la actriz se convertirá en el fantasma Elizabeth para la cinta que, según se sabe, mezclará comedia y horror.

La historia está situada entre las décadas de 1950 y 1970 en México y el elenco además está conformado por Ricardo Fastlicht, Giussepe Gamba, Facundo y María Barracuda, entre otros. Cada uno de los personajes, provenientes de diferentes décadas, estarán ligados por el fantasma Elizabeth.

El rodaje de la película se realizó en Guadalajara, en el Teatro Estudio Cavaret, bajo la producción de una nueva tendencia tecnológica apodada "virtual production", con la que se crean ambientes digitales que sustituyen los métodos tradicionales como la pantalla verde. Un tipo de tecnología usado ya por Disney en series como "The Mandalorian" (2019) y la saga de "Avengers".

Aunque mucho del trabajo de Zabaleta ha sido reconocido en el ámbito musical, como los numerosos duetos que llevó a cabo con Armando Manzanero, su trabajo en cine, teatro y televisión también ha destacado en su carrera.

Entre los trabajos más recordados del cine se encuentra "Sexo, pudor y lágrimas" (1999), una película exitosa de la que ya se espera una segunda parte, y la serie "Sexo y otros secretos" (2007).

Además, les ha dado voz a personajes de películas animadas como "The Addams Family" (2019), en donde dio vida a Morticia, personaje al que también había realizado en teatro.

Otro de sus grandes papeles en el teatro fue en la obra musical "Casi Normales", bajo la dirección de Diego del Río.

Pese la pandemia, la cantante se ha mantenido activa en proyectos diversos y recientemente anunció que estará participando junto a la también cantante y actriz Regina Orozco en un "cabaret político" del que aún no han dado detalles.