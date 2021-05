Sudán del Sur.- La ONU alerta de una escalada de violencia en Pibor, en Sudán del Sur

15-09-2018 Miembros de la misión de paz de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) POLITICA INTERNACIONAL SUR DE SUDÁN UN PHOTO/NEKTARIOS MARKOGIANNIS



Condena el ataque contra una aldea en la región de Abyei que se ha saldado con 11 víctimas



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El representante especial de Naciones Unidas en Sudán del Sur, Nicholas Haysom, ha alertado sobre la escalada de violencia en el área administrativa de Pibor en Sudán del Sur, por lo que ha hecho un llamamiento a las autoridades locales que cumplan con su responsabilidad de proteger a los civiles.



Así lo ha trasladado el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, que ha detallado sobre la advertencia de Haysom de que se produzcan ataques de venganza que deriven en un nuevo desplazamiento de miles de civiles y supongan una amenaza a "la distribución de la ayuda alimentaria que salva vidas".



En este sentido, Dujarric ha recordado un informe publicado por la organización el año pasado que reflejaba como "miles de combatientes de las milicias dinka, nuer y murle llevaron a cabo ataques coordinados contra aldeas", que mataron e hirieron a cientos de hombres, mujeres y niños.



Para evitar esta nueva escalada de violencia, Haysom se ha dirigido a las autoridades sursudanesas para pedirles que "impidan que se repita esta violencia, para que tomen medidas para abordar las causas profundas y para que cumplan con su responsabilidad de proteger a los civiles".



En este contexto, la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) está estableciendo bases temporales e intensificando las patrullas para disuadir la violencia, mientras que también está trabajando en promover la reconciliación a través de conferencias de paz.



CONDENA DE LA ONU AL ATAQUE EN ABYEI



Dujarric también ha trasladado la condena de la ONU al ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra una aldea situada en la región de Abyei, que se cobró la vida de once personas el domingo.



La Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) ha indicado que este ataque "podría provocar un aumento de las tensiones intercomunitarias", por lo que ha pedido "que se calmen las tensiones en esa zona".



Personas no identificadas atacaron una comunidad dinka en la aldea de Dungoob, y los heridos tras el ataque están siendo tratados en un hospital de la misión de la ONU.



Las fuerzas de paz de la ONU han intensificado sus patrullas para proteger a los civiles y buscar a los autores del ataque.



Abyei ha sido escenario de enfrentamientos intercomunitarios entre la comunidad árabe miseriya y la comunidad dgok dinka, incluida una matanza en la ciudad de Kolom en 2020 en la que murieron más de 30 personas en un ataque de los miseriya en represalia por un asesinato.