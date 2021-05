Stellantis y Foxconn se alían para crear el habitáculo inteligente

EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

París, 18 may (EFE).- El gigante automovilístico Stellantis y el fabricante electrónico Foxconn anunciaron este martes una alianza estratégica para desarrollar habitáculos digitales que prometen revolucionar la forma de conducir y vivir los vehículos.

Los dos grupos crearán una empresa conjunta, con participación al 50 %, para desarrollar un conjunto de sistemas y programas informáticos que se emplearán en todas las marcas de Stellantis y se ofrecerán a otros constructores, según indicaron en una rueda de prensa en línea.

Stellantis nació en enero pasado y agrupa marcas como Peugeot, Jeep, Fiat, Chrysler, Citroën u Opel, mientras que la taiwanesa Foxconn es, entre otras cosas, el principal fabricante de productos con la marca Apple.

El consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, señaló a los periodistas que la alianza se enmarca en el objetivo de su empresa de "transformarse rápido y a fondo", y recalcó que "el software está en el corazón de esta transformación".

La nueva compañía, que se llamará Mobile Drive y tendrá su sede en Países Bajos, desarrollará programas informáticos de ayuda a la conducción y para el infoentretenimiento a bordo.

Todo esto "va a cambiar la forma en que diseñamos nuestros coches, la frecuencia con la que los actualizamos y hasta su ciclo de vida útil", recalcó el ejecutivo portugués que dirige Stellantis.

Los sistemas que desarrolle la nueva compañía se emplearán en todas las marcas de Stellantis, pero también se ofrecerán a otros fabricantes de automóviles para incrementar la rentabilidad de la nueva entidad.

Young Liu, presidente de Foxconn, destacó la experiencia de su compañía en el desarrollo de equipos electrónicos y de los programas electrónicos que les dan vida.

"Los vehículos del futuro serán diseñados en función del software", advirtió.

La nueva compañía entrará en un nuevo modelo de negocio, impulsado por el uso de los datos de los automóviles ya en las carreteras y de la inteligencia artificial, explicó el responsable de software de Stellantis, Yves Bonnefont.

Además, también se avanzará en el desarrollo de pantallas y aplicaciones para los pasajeros de los vehículos, independientemente de la acción del conductor.

El resultado final será la creación de conjuntos de infoentretenimiento y ayudas a la conducción, aprovechando la tecnología en la nube y las capacidades del 5G.

Esos sistemas ofrecerán desde ayudas a la conducción y conducción autónoma, hasta la búsqueda de información, ocio o comercio electrónico por parte de los pasajeros, que tendrán pantallas propias también en los asientos traseros.

Un primer avance de las posibilidades de esta asociación se vio en la feria tecnológica CES Las Vegas de 2020, con el concepto Airflow Vision presentado conjuntamente por Foxconn y Fiat-Chrysler (que luego formó Stellantis con la francesa PSA).

Bonnefont aseguró que el fuerte aumento de la presencia de la tecnología en el habitáculo no tiene por qué distraer al conductor, ya que precisamente habrá más conducción autónoma, pero también más comandos vocales y proyección de información en el parabrisas para que el chófer no distraiga su mirada de la carretera.

Ingenieros de ambas compañías están ya trabajando conjuntamente en el desarrollo de los primeros proyectos, aunque en la presentación se evitó cuidadosamente hablar de fechas concretas en las que se podrían ver los primeros resultados de esta cooperación.

La clave del éxito de Mobile Drive estará en la "rapidez" con la que sus ingenieros desarrollen aplicaciones y las puedan implantar en los vehículos, coincidieron tanto Bonnefont como Calvin Chih, consejero delegado de TIH, la filial de Foxconn para el sector del automóvil.