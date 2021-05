Sporting Cristal y Rentistas pelean por ser terceros

El entrenador del peruano Sporting Cristal, Roberto Mosquera. EFE/ KEINY ANDRADE/Archivo

Lima, 18 may (EFE).- El Sporting Cristal peruano y el Rentistas uruguayo mantendrán este miércoles un duelo clave y directo para apropiarse de la tercera plaza del Grupo E de la Copa Libertadores que da el pase a la Copa Sudamericana.

Solo el Rentistas, actualmente tercero con 3 puntos, tiene todavía escasas opciones de alcanzar los octavos de final de la Libertadores, pues el Sporting Cristal, colista con un punto, ya no puede alcanzar matemáticamente ninguna de las dos primeras plazas.

Por eso, para el 'Bicho Colorado' este partido es el más importante de su vida, ya que la victoria no solo le aseguraría el cupo de la Sudamericana sino que aún le permitiría llegar a la última fecha de la fase de grupos con posibilidades de disputar alguno de los dos cupos de los octavos a São Paulo o Racing.

De momento, en su primera participación en Libertadores, el equipo revelación de la pasada temporada del fútbol uruguayo ha plantado batalla a los tres rivales del grupo, frente a los que ha conseguido sendos puntos en sus enfrentamientos de local.

El 'Bicho Colorado' visitará la capital peruana tras comenzar con mal pie la nueva edición del Torneo Apertura, donde el domingo cayó por 0-3 frente a Fénix.

Para el Sporting Cristal la victoria también es prácticamente imprescindible si quiere alargar una andadura internacional que inició con muchas expectativas pero que decayó por la falta de acierto goleador, lo que de momento lo tiene condenado a la última plaza del grupo.

La situación del equipo celeste en la Libertadores es radicalmente opuesta a la que goza en la liga peruana, donde se muestra como una máquina arrolladora que ha ganado todos sus partidos y se ha clasificado para la final de la primera fase de la temporada cuando aún restaban tres jornadas por disputarse.

Ejemplo de ello es el triunfo obtenido el domingo frente al Sport Huancayo (2-0) en un partido donde apenas reservó jugadores para el vital encuentro ante el Rentistas.

De nuevo las miradas de los aficionados de Cristal estarán puestas en el extremo izquierdo ecuatoriano Washington Corozo, al que han criticado y hostigado públicamente por las claras ocasiones desperdiciadas en los anteriores encuentros en el torneo internacional.

En el banquillo del conjunto limeño volverá a sentarse el técnico Roberto Mosquera, que fue baja en el partido ante Huancayo por una intervención quirúrgica a la que se sometió la pasada semana y que le llevó a pasar varios días de reposo.

- Alineaciones probables:

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Alejandro González, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Martín Távara; Alejandro Hohberg, Christopher Gonzáles, Washington Corozo; y Marcos Riquelme. Entrenador: Roberto Mosquera.

Rentistas: Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Guillermo Fratta, Joaquín Sosa, Lucas Morales; Leandro Paiva, Ramiro Cristóbal, Mario García, Franco Pérez; Jonathan Urretaviscaya y Salomón Rodríguez. Entrenador: Martín Varini.

Árbitro: Franklin Congo (Ecuador).

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 17:00 (22:00).