Santa Fe también reporta cinco positivos por covid-19 antes del juego con River Plate

Bogotá, 17 may (EFE).- El Santa Fe reportó este lunes cinco casos positivos por covid-19, tres de ellos jugadores, previo al partido que disputará el miércoles en Buenos Aires contra el River Plate, que también confirmó hoy que tiene al menos 15 futbolistas contagiados y solo tiene disponibles para el encuentro a 10 hombres.

"Luego de las pruebas diagnóstico covid-19, realizadas el domingo 16 de mayo como parte del protocolo de bioseguridad establecido por la Conmebol, los resultados arrojaron cinco casos positivos, tres jugadores, un integrante del cuerpo técnico y otra del área administrativa", detalló el club colombiano en un comunicado.

Agregó: "Las cinco personas (cuyas identidades no fueron facilitadas) ya se encuentran en aislamiento y bajo la constante supervisión del departamento médico de la institución".

Entre tanto para el duelo por la quinta y penúltima jornada del Grupo D de la Copa Libertadores, River Plate no contará por covid-19 con los jugadores Lucas Beltrán, Flabian Londoño Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli.

También dieron positivo Marcelo Pudelka, nutricionista del equipo, y el kinesiólogo, Enrique Confalonieri.

Con esta confirmación de nuevos casos, se reducen a diez los jugadores del "millonario" disponibles para el enfrentamiento con el club bogotano.

El técnico del club bonaerense, Marcelo Gallardo, había decidido antes del comienzo de la Copa Libertadores solo anotar 32 jugadores, a pesar de que la Conmebol permitía anotar hasta 50.