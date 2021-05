Sáhara.- La Audiencia Nacional admite la querella de ASADEDH contra Ghali y se lo notificará a su salida del hospital

Pedraz no considera necesario la adopción de medidas cautelares contra el líder del Frente Polisario



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este martes admitir de nuevo la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humano (ASADEDH) contra el líder del frente Polisario, Brahim Ghali, quien permanece hospitalizado en Logroño tras ser trasladado a España por complicaciones médicas derivadas de la Covid-19. No obstante, no considera necesarias la adopción de medidas cautelares.



Al igual que ocurriera con otra querella previa de un activista saharaui hace dos semanas, este martes Pedraz ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que reabre la causa dado que Ghali ha resultado ser la persona que entró en el país bajo la identidad falsa de Mohamed Bembatouche. Indica además que se debe aclarar ahora si el líder del Frente Polisario ha incurrido en la comisión de los delitos de entrada ilegal, identidad falsa y falsedad documental.



Tras la alerta de ASADEDH de que Bembatouche era realmente Ghali, Pedraz ordenó su identificación y citación, algo que ocurrió el 11 de mayo según consta en un oficio de la Comisaría General de Información. "A pesar de su delicado estado de salud Brahim Ghali entendió en castellano sin ningún género de dudas, el contenido de la citación", dice el informe policial.



Según consta, el líder del Frente Polisario se negó a firmar el recibí de la citación señalando que necesitaba varios días para consultar con personas de su confianza y solicitó además que fuera entregada a un doctor argelino que le acompaña en su estancia hospitalaria. Las pesquisas policiales concluyen que es probable que para mediados de este mes de mayo su recuperación de las dolencias derivadas del coronavirus sea definitiva.



EL ESCRITO DE ASADEDH DE ABRIL



La reapertura de estas diligencias deriva del escrito presentado por esta asociación en abril, después de que Ghali entrara en el país, y Pedraz apunta ahora que se le notificará al mismo la querella una vez declare el 1 de junio ante él como investigado o cuando reciba el alta hospitalaria.



En el auto, Pedraz recuerda que, si bien las diligencias se abrieron contra este líder y otros en 2017, en octubre de 2020 el que fuera titular del Juzgado central de Instrucción número 5 José de la Mata --hoy en Eurojust-- acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones hasta que se recibiera cumplimentada una Comisión Rogatoria por parte de Argelia sobre los querellados. Y relata que es ahora, cuando se ha identificado a uno --Ghali-- es cuando se puede reabrir.



Además, el magistrado indica que el Ministerio Fiscal emitió informes favorables a la reapertura con fecha de este mismo lunes 17 de mayo, y que por el momento no procede la adopción de medidas cautelares contra Ghali "máxime cuando no hay indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella".



En esa querella, se denunciaba al presidente del movimiento independentista saharaui, y a otras 27 personas por el trato sufrido en Tindouf "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario".



La asociación denunciante aseguraba que cargos del Polisario retuvieron contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos situados en Argelia. Reflejaba casos concretos como el de una mujer cuyo padre sufrió graves secuelas por las torturas sufridas tras años encarcelado.