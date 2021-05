Ramón Clemente se retira de la selección de baloncesto de Puerto Rico

Imagen de archivo del jugador de baloncesto estadounidense y de la selección puertorriqueña Ramón Clemente (d). EFE/JORGE NÚÑEZ/Archivo

San Juan, 18 may (EFE).- El jugador de baloncesto estadounidense y de la selección puertorriqueña Ramón Clemente anunció este martes su retirada tras casi diez años en el equipo nacional.

A través de sus redes sociales, Clemente, nacido en Nueva York, indicó que había sido una decisión "difícil".

"No puedo creer que esté escribiendo esto, pero después de 9 años comprometido con la Selección Nacional de Puerto Rico, finalmente decidí retirarme del programa. Han sido innumerables noches en las que esta decisión pesaba mucho en mi mente, pero con toda honestidad, de la misma manera que se me dio la oportunidad de cambiar mi vida, siento que debería pasar eso al siguiente jugador que intenta cambiar la suya", publicó Clemente, de 35 años, en su cuenta de Instagram.

Clemente debutó con la selección puertorriqueña en el premundial de 2013 en Venezuela.

“Quiero agradecer a Paco Almos por darme mi primera oportunidad de invitarme a mi primera práctica para mostrar mi talento. Ese espacio siempre se ganó, nunca se regaló. Se dio una oportunidad justa y eso es lo que más respeté de él”, agregó Clemente recordando al técnico español cuando fue nombrado para dirigir la Selección.

"A mis compañeros de equipo con los que fui a la guerra, a los que se retiraron y a los que actualmente juegan: gracias por la experiencia. Literalmente representé a la isla de Puerto Rico siendo uno de los doce puertorriqueños durante 9 años consecutivos, y todavía me parece un sueño. Sangre, sudor, lágrimas, perder tiempo de estar en casa solo para ondear mi bandera de Puerto Rico, no lo cambiaría por nada en el mundo”, añadió.

“Una cosa que nadie puede cambiar es la historia y espero haber dejado mi sello. Muchas gracias Puerto Rico por aceptarme como si hubiera nacido aquí, porque esta isla siempre será mi hogar. Gracias a los 3 Coaching staffs, gerentes de equipos, doctores, entrenadores y personal oficial. Pasamos buenos momentos e historias que contar durante mucho tiempo. Los amo a todos, gracias desde el fondo de mi corazón. Air Moncho fuera”, se despidió en su mensaje en Instagram, el jugador nacido en Nueva York.