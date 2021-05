Posponen la reunión de la ONU para pedir el embargo de armas a Birmania

EFE/EPA/STRINGER

Naciones Unidas, 18 may (EFE).- La Asamblea General de la ONU ha retrasado de forma indefinida la reunión que debía celebrar este martes para votar un proyecto de resolución que pide un embargo de armas a Birmania, informaron hoy fuentes de la organización internacional.

El proyecto responde a la situación creada en el país asiático tras el golpe de Estado ejecutado por los militares y la represión violenta de las protestas que están llevando a cabo, según anunció el pasado lunes la ONU al realizar la convocatoria.

Algunos medios indican que la reunión ha sido pospuesta al no haberse logrado un consenso entre los países participantes para lograr la aprobación del texto.

La Asamblea General no tiene capacidad legal para imponer ese embargo de armas, pero el texto hubiera enviado un importante mensaje político en nombre de un órgano en el que se sientan los 193 países de Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad, que sí tiene poder para tomar una medida de ese tipo, no ha aprobado por ahora ninguna resolución sobre la crisis birmana y, según fuentes diplomáticas, no parece probable que vaya a tomar por ahora ninguna iniciativa dada la postura de varios miembros, entre ellos algunos con poder de veto como China y Rusia.

Además de pedir que se detenga el suministro de armamento a Birmania, el borrador de resolución exigía a los militares birmanos que detengan la violencia contra los manifestantes, respeten el resultado de las últimas elecciones -en las que arrasó el partido de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi como ya había hecho en 2015- y permitan al país continuar con su transición hacia la democracia.

También reclama la liberación de la líder electa y otras figuras políticas detenidas tras el golpe y de todas aquellas personas que han sido arrestadas de forma arbitraria desde entonces.

Al menos 790 personas han perdido la vida tras el golpe de Estado a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones pacíficas en oposición al mando castrense, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 5.000 detenidos.

A pesar de la violencia e intimidación de las autoridades, miles de personas continúan desafiando el poder de la junta militar en todo el país a través de un movimiento popular de desobediencia civil, aunque algunos manifestantes han decidido unirse a guerrillas étnicas y combatir al Ejército con las armas.