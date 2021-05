Portaltic.-El vídeo viral más visto de YouTube se venderá como NFT y se eliminará el 23 de mayo

18-05-2021 Charlie Bit My Finger. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA YOUTUBE /HDCYT



MADRID, 18 (Portaltic/EP)



'Charlie bit my finger' ('Charlie me ha mordido el dedo', en inglés), el vídeo viral más visto de la historia de YouTube, desaparecerá el próximo 23 de mayo de la plataforma de vídeo de Google, después de que sus propietarios hayan anunciado que van a subastarlo y venderlo mediante el formato NFT.



NFT, siglas de token no fungible, es una tecnología basada en 'blockchain' que garantiza la autenticidad de un archivo en formato digital como una obra de arte, así como quién es su propietario.



Publicado hace 14 años, el vídeo de apenas 56 segundos muestra a dos hermanos de tres y un año de edad, Harry y Charlie, y el pequeño muerde en dos ocasiones -cada vez más fuerte- el dedo del mayor.



Aunque originalmente se subió para que lo vieran solo los familiares de los niños, con más de 881 millones de visualizaciones en YouTube, sus creadores aseguran que es el vídeo viral más visto en la historia de la plataforma.



Desde el 23 de mayo, este vídeo se borrará de YouTube de forma definitiva, como ha anunciado ahora en su página web la familia Davies-Carr, a la que pertenecen Harry y Charlie, que actualmente tienen 17 y 15 años respectivamente.



La eliminación del vídeo tendrá lugar un día después de que este se subaste, el día 22 de mayo a las 16.00 horas en horario español peninsular, en el formato NFT. Este día se cumplen precisamente los 14 años desde su publicación.



El comprador pasará a ser el único propietario del vídeo, y además tendrá la oportunidad de crear un nuevo vídeo de parodia, con la participación de Harry y Charlie.



Recientemente, se ha utilizado el formato NFT para vender por 69 millones de euros una obra de arte digital del artista Beeple, mientras que el estudio de videojuegos japonés SEGA ha anunciado que venderá como obras de arte imágenes y la banda sonora de sus videojuegos clásicos.



En otras ocasiones han sido también virales y memes los protagonistas de grandes ventas de NFT, como es el caso del meme 'Disaster Girl', vendido por 500.000 dólares, o el de 'Nyan Cat', por 600.000.