Portaltic.-El iPhone no hace fotos de forma secreta: Un vídeo viral lo confunde con el sensor infrarrojo de FaceID

MADRID, 18 (Portaltic/EP)



La última polémica viral afecta al iPhone, después de que un vídeo mostrase el funcionamiento del sensor infrarrojo utilizado por su sistema de reconocimiento facial y algunos usuarios pensasen que Apple lo utiliza para tomar fotografías de las personas de forma secreta.



La confusión tiene origen en un vídeo de la 'influencer' Brie Thomason en TikTok, en el que coloca una cámara digital con sensibilidad infrarroja frente a una persona utilizando un iPhone 11 Pro o 12 Pro, con sistema de reconocimiento facial Face ID.



En el vídeo puede apreciarse el funcionamiento de la luz ambiental de la lente infrarroja presente en el sistema Face ID de Apple, y cada cinco segundos se ilumina con un destello la cara del usuario que sostiene el móvil, mientras que si coloca el dedo sobre el sensor este se activa continuamente.



Thomason describe el funcionamiento de este sensor como "salvaje" y afirma de forma errónea que "toma fotografías" del usuario. También apunta a que el sensor se activa incluso cuando el usuario no está desbloqueando el móvil.



En realidad, lo que se aprecia en el vídeo no es la cámara delantera del iPhone tomando ninguna fotografía, sino que los destellos proceden del sensor infrarrojo de la cámara TrueDepth, que no es una lente de imagen y por tanto no puede capturar imágenes, sino solo generar luz ambiental para la cámara.



Su presencia en Face ID permite el desbloqueo con poca luz y analizar más de 30.000 puntos en el rostro del usuario para ganar más precisión en el reconocimiento, evitando por ejemplo engañar al sistema con una foto.



El hecho de que se active el sensor infrarrojo a pesar de que no se esté usando el desbloqueo de Face ID se explica por las funciones de detección de atención del iPhone, que comprueban si la persona está mirando a la pantalla antes de atenuarla.



Las funciones de detección de atención del iPhone también se utilizan para ampliar notificaciones con pantalla bloqueada o bajar el volumen de algunos avisos, y pueden desactivarse en los ajustes. Para todo ello se emplea el sensor infrarrojo pero no se toman imágenes.