Paula Hawkins" regresa a las librerías el 1 de septiembre con "A fuego lento"

La escritora Paula Hawkins, autora del "thriller" más vendido de los últimos diez años, "La chica del tren", regresa a las librerías el próximo 1 de septiembre con una nueva novela, "A fuego lento", en la que explora las razones que pueden llevar a una persona que ha sufrido a matar. EFE/Foto cedida

Madrid, 18 may (EFE).- La escritora Paula Hawkins, autora del "thriller" más vendido de los últimos diez años, "La chica del tren", regresa a las librerías el próximo 1 de septiembre con una nueva novela, "A fuego lento", en la que explora las razones que pueden llevar a una persona que ha sufrido a matar.

"A fuego lento", publicada en castellano por la editorial Planeta, saldrá simultáneamente en España y Latinoamérica y se sumará así al lanzamiento mundial de esta nueva novela de Paula Hawkins (Zimbabwe, 1972). La versión en catalán será publicada por Columna Edicions.

Tras "La chica del tren", leída por 27 millones de lectores en más de cincuenta países y que estuvo más de cien semanas en la lista de los libros más vendidos de The New York Times, Paula Hawkins publicó su segunda novela, "Escrito en el agua", con la que se consagró como la creadora del "domestic noir", un tipo de novela negra ambientada en el ámbito doméstico.

En su nueva novela, ambientada en el Londres de la actualidad, Paula Hawkins explora las razones últimas que pueden llevar a una persona que haya sufrido a matar, y lo hace a través de tres mujeres que se enfrentan a los prejuicios que la sociedad proyecta sobre ellas, explica la editorial Planeta en un comunicado.

"Lo que quería mostrar en este libro es que ninguna tragedia ocurre de forma aislada. Me interesa saber cómo llegamos a convertirnos en las personas que somos, cómo elegimos a qué aferrarnos para curar nuestras heridas", ha indicado Hawkins.

La historia comienza con el descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado brutalmente en una casa flotante de Londres, lo que desencadena sospechas sobre tres mujeres. Laura es la chica conflictiva que quedó con la víctima la noche en que murió; Carla, aún de luto por la muerte de un familiar, es la tía del joven, y Miriam es la indiscreta vecina que oculta información sobre el caso a la policía.

Tres mujeres que no se conocen pero que tienen distintas conexiones con la víctima y que, por diferentes razones, viven con resentimiento y esperan el momento de reparar el daño que se les ha hecho.

Paula Hawkins trabajó como periodista más de quince años antes de pasarse a la literatura de ficción. Nacida y criada en Zimbabue, se mudó a Londres en 1989 y vive allí desde entonces.