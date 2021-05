Orcel rebaja compensación a Santander antes de audiencia

Andrea Orcel

(Bloomberg) -- Andrea Orcel rebajó el monto que reclama a Banco Santander SA antes de que su litigio por una oferta de trabajo rescindida, grabaciones secretas y una pérdida de millones en salarios llegue el miércoles a un tribunal de Madrid.

Orcel redujo el período por el que pedirá una compensación económica de dos a cinco años, según personas con conocimiento del asunto. La reducción refleja el hecho de que asumió un nuevo cargo como consejero delegado del italiano UniCredit SpA el 15 de abril, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.

Orcel, quien renunció como el principal banquero de inversión de UBS Group AG en 2018 para ingresar a Santander como consejero delegado, inicialmente pedía 112 millones de euros (US$136 millones), alegando que el banco español perjudicó su carrera con su decisión de última hora de retirar la oferta en una disputa salarial. Santander, a su vez, acusó a Orcel de grabar en secreto conversaciones sobre el asunto.

El caso será visto en el tribunal el miércoles, donde se espera que declare la presidenta de Santander, Ana Botín. Orcel, quien estuvo sin trabajar durante más de dos años, no está obligado a asistir en persona. La audiencia aún puede cancelarse si ambas partes llegan a un acuerdo de última hora.

Representantes de Orcel y Santander declinaron formular comentarios sobre la reducción de la demanda. Reuters informó anteriormente que la nueva reclamación de Orcel asciende a poco más de 45 millones de euros.

Botín sorprendió al mundo financiero en septiembre de 2018 al anunciar la contratación de Orcel. Este oriundo de Roma de 58 años se hizo famoso asesorando en algunas de las mayores fusiones bancarias de Europa antes de la crisis financiera, y tenía una larga trayectoria trabajando para el difunto padre de Botín, Emilio, en operaciones. En UBS, reestructuró el banco de inversión cuando la empresa dio un vuelco hacia la gestión de patrimonios, pero esperó en vano el máximo cargo.

Su traslado a Santander se vino abajo en cuestión meses por el tema de las bonificaciones de UBS, a las que se arriesgaba a renunciar por incorporarse a un competidor. En la versión del banco español, su carta ofreciéndole a Orcel un puesto le exigía que hiciera sus “mejores esfuerzos” para reducir el costo para Santander de su compensación diferida de UBS. El banco suizo accedió a pagarle una cantidad de 13,7 millones de euros, pero Orcel se negó a tenerlo en cuenta para reducir el costo de su nombramiento, dijo Santander en un comunicado en julio de 2019.

La disputa en curso ha ensombrecido su nombramiento en UniCredit. El banco italiano no lo compensará por los pagos diferidos que perderá por incorporarse a un competidor en los siete años posteriores a su salida del banco suizo en 2018.

Se espera que proceso en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid se realice el miércoles por la mañana. La decisión podría tardar semanas o incluso meses, y el veredicto del tribunal es apelable. Se puede llegar a un acuerdo en cualquier momento, incluso cuando se inicie el proceso y hasta que el juez dé el veredicto.

