O.Próximo.-Israel bombardea casas de comandantes de Hamás y eleva a 150 los "terroristas" muertos en sus ataques en Gaza

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha anunciado este martes que durante la madrugada ha atacado "objetivos militares de la organización terrorista Hamás" en Ciudad de Gaza, así como cinco casas de comandantes del grupo y diez lanzacohetes, antes de elevar a 150 los "terroristas" muertos en su ofensiva contra la Franja.



Los aviones de combate han bombardeado "una serie de lanzacohetes destinados a atacar las ciudades de Tel Aviv y Ascalón", según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de su cuenta de Twitter, donde también han indicado que han atacado "un escuadrón de operativos terroristas de Hamás" en Gaza. En concreto, han destruido 10 lanzacohetes.



Asimismo, el Ejército ha destacado que entre los objetivos atacados figuran 65 "objetivos terroristas en el sistema de túneles de Hamás", al que las autoridades israelíes se refieren como el 'Metro'", así como un escuadrón que operaba misiles anticarro.



En los ataques nocturnos de este martes, el Ejército israelí ha acabado con 15 kilómetros de túneles de Hamás en Ciudad de Gaza y Jan Yunis. Se trata del cuarto ataque contra "el metro", como llaman las FDI al sistema de túneles y búnkers de Hamás, y con el que ya habrían destruido más de 100 kilómetros del mismo.



"Hamás demuestra una vez más que pone deliberadamente objetivos militares en zonas civiles", ha manifestado, antes de agregar que las viviendas bombardeadas durante las últimas horas "eran utilizadas como infraestructura terrorista y algunas servían para llevar a cabo operaciones de combate".



Entre estas se encuentra la del batallón de Jabalia Occidental, la casa de un comandante de compañía en el Batallón de Jabalia, la casa de un comandante de compañía en el Batallón Zeitún y la casa de un miembro de alto rango de Hamás.



En este ataque han intervenido 60 aviones, que han lanzado 110 bombas sobre 65 "objetivos terroristas" durante aproximadamente media hora.



En cuanto a la respuesta desde la Franja, el Ejército ha asegurado que entre las 19.00 horas del lunes y las 7.00 horas del martes (hora local) se han lanzado unos 90 cohetes desde Gaza, de los cuales 20 no habrían logrado cruzar hasta territorio israelí, mientras que el sistema Cúpula de Hierro habría interceptado "decenas".



Dentro de estos ataques, el Concejo Regional Shaar HaNeguev ha denunciado que uno de los cohetes lanzados desde Gaza ha impactado contra una casa, mientras que no ha dejado heridos, ya que sus ocupantes no se encontraban en el interior.



Por otra parte, en la ciudad de Lod, uno de los epicentros de los disturbios entre árabes y judíos, el Gobierno ha anunciado una extensión del estado de emergencia durante 48 horas más, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa.



MÁS DE 150 "TERRORISTAS" MUERTOS



Las FDI también han anunciado que en el marco de sus operaciones en el enclave palestino han matado a más de 150 operativos "terroristas" hasta el lunes por la noche, la mayoría de ellos pertenecientes a Hamás, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



En concreto, según ha precisado el portavoz del Ejército, Hidai Zilberman, más de 120 de los muertos eran miembros de Hamás y más de 25 eran miembros de la Yihad Islámica Palestina. A esta cifra podrían sumarse nuevas muertes durante la madrugada del martes, de la que todavía no se tiene una cifra oficial según Zilberman.



Las autoridades de Gaza han informado hasta el momento de la muerte de más de 200 personas por la ofensiva israelí, entre ellas 58 menores de edad, y han incidido en que la mayoría de las víctimas mortales y los heridos son civiles.



Por otra parte, Zilberman se ha referido al lanzamiento de seis proyectiles desde Líbano hacia territorio israelí --que finalmente han impactado en territorio libanés-- para precisar que consideran que una pequeña facción palestina estaría detrás, y no el partido-milicia chií libanés Hezbolá.



El portavoz del Ejército, que no descarta que los ataques desde Líbano continúen mientras dure la ofensiva contra Hamás, ha precisado que fueron lanzados desde una localidad al norte de las Granjas de Shebaa, un territorio en los Altos del Golán en disputa entre Líbano e Israel y ocupado por este último país.