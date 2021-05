O.Próximo.- Israel asegura haber derribado un dron cerca de la frontera con Jordania

Israel reabrirá el paso de Kerem Shalom para permitir la entrada de bienes en Gaza



El Ejército de Israel ha asegurado este martes haber derribado un dron cerca de la frontera con Jordania, sin que se conozca por ahora de dónde despegó, en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva contra la Franja de Gaza y las protestas y enfrentamientos en ciudades de Cisjordania e Israel.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que el aparato "fue identificado y derribado", antes de agregar que "los fragmentos fueron recuperados por las fuerzas de seguridad".



El dron ha sido derribado cerca de la ciudad de Beit Shean, situada en el norte de Israel, concretamente entre el valle del Jordán y el valle de Megido. El Ejército no ha detallado de dónde despegó el dron y se desconoce si lo hizo desde Jordania.



En este sentido, el diario israelí 'The Times of Israel' ha recordado que un dron entró en el espacio aéreo israelí en 2018 en una zona cercana antes de ser derribado por Israel. El aparato, de fabricación iraní, fue lanzado desde Siria, donde Israel bombardeó objetivos iraníes como represalia.



El incidente tiene lugar horas después de que el Parlamento de Jordania aprobara por unanimidad una moción en la que insta al Gobierno a expulsar al embajador israelí de Amán y a convocar al embajador jordano en Tel Aviv ante la escalada de violencia entre israelíes y palestinos.



Por otra parte, los medios israelíes han indicado que las autoridades abrirán este martes la reapertura del paso de Kerem Shalom, en la frontera con Gaza, para permitir la entrega de combustible, alimentos y medicinas a los residentes en el enclave.



La frontera fue cerrada el 9 de mayo, en medio de los incidentes desencadenados por la represión de protestas por parte de Israel en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este, durante la que los agentes llegaron a irrumpir en la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.



Tras estos sucesos, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, lo que llevó a Israel a responder con una campaña de bombardeos contra el enclave, a la que las facciones palestinas han respondido incrementando sus disparo de cohetes.



El recrudecimiento de los combates se ha visto además seguido por un aumento de los enfrentamientos entre judíos y musulmanes en varias ciudades de Israel y de Cisjordania, incluidas palizas e intentos de linchamiento, lo que ha hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de un conflicto civil a gran escala.



Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, han informado hasta el momento de la muerte de más de 200 personas por la ofensiva israelí, entre ellas 58 menores de edad, y han incidido en que la mayoría de las víctimas mortales y los heridos son civiles, mientras que Israel ha indicado que ha matado a más de 150 "terroristas" en sus operaciones.



A ello hay que sumar la muerte de diez personas en Israel por el disparo de proyectiles desde, entre ellas una ciudadana india, y la de más de 20 palestinos en Cisjordania en el marco de la represión de las últimas movilizaciones para condenar la ofensiva contra Gaza y los sucesos en Jerusalén.