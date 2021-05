ONU: Tanzania rechaza a los desplazados por violencia en el norte de Mozambique

EFE/EPA/JOAO RELVAS/Archivo MOZAMBIQUE FAMILIAS DESPLAZADAS: Metuge (Mozambique), 16/03/2021.- Un niño carga una cacerola en el campamento para desplazados de la comunidad de Ntocota en Quilite, cerca de Metuge, en el norte de Mozambique, el 10 de abril de 2021. La violencia desatada hace más de tres años en la provincia de Cabo Delgado se intensificó nuevamente hace unas dos semanas, cuando los grupos armados atacaron la ciudad de Palma, lo que obligó a la gente a huir de una zona de conflicto. (Atentado) EFE/EPA/JOAO RELVAS

Nairobi, 18 may (EFE).- Más de 1.500 personas desplazadas por el conflicto yihadista que asola al norte de Mozambique desde 2017 fueron devueltas al país durante el último mes por Tanzania, tras cruzar la frontera huyendo de la violencia, informó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

"Estamos alarmados por los informes de mozambiqueños que han sido devueltos por la fuerza y se les ha impedido solicitar asilo. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que permitan la libre circulación de civiles que huyen de la violencia y los conflictos", afirmó este martes en una rueda de prensa el portavoz de esta agencia, Boris Cheshirkov.

Miles de personas, según ACNUR, han sido obligadas a retornar a Mozambique por Tanzania desde el año pasado.

Algunas de ellas permanecen ahora en la ciudad fronteriza de Negomano, adonde llegaron huyendo del ataque perpetrado por el grupo yihadista Al Shabab el pasado 24 de marzo en Palma, ciudad costera situada en la norteña provincia de Cabo Delgado, donde se desarrollaban millonarios proyectos gasísticos capitaneados por la multinacional francesa Total.

Según explicaron a ACNUR los desplazados en Negomano - entre ellos también hay niños - tras huir de Palma caminaron durante días hasta llegar al río Rovuma, que cruzaron con botes para alcanzar Tanzania, pero este país los envió de vuelta.

Muchas de las personas desplazadas aseguraron haber sido "detenidas, transportadas a una escuela local e interrogadas allí por agentes" del país para ser retornadas posteriormente a Mozambique si no contaban con pruebas de nacionalidad tanzana.

Según la ONU, la situación es "particularmente desesperada" para las madres solteras, que permanecen en Negomano sin apoyo familiar y en unas condiciones "espantosas", con necesidad de agua, saneamiento y comida, así como atención médica, mientras el acceso humanitario a la zona es limitado.

A fecha de 17 de mayo se habían registrado 51.782 desplazados internos a causa del ataque en Palma, que han ido llegando progresivamente al sur de la provincia, a las localidades de Nangade, Mueda, Montepuez y Pemba, según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El grupo yihadista Al Shabab, que no guarda relación con el grupo homónimo de Somalia, aterroriza el norte de Mozambique desde 2017 y ha causado hasta la fecha más de 2.838 muertos, entre ellos al menos 1.406 civiles, según las últimas cifras del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED). EFE

