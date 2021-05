Naty Abascal, icono de estilo y elegancia, apuesta por el rojo con su outfit primaveral

18-05-2021 Naty Abascal disfrutó con una amiga de las buenas temperaturas de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Se muestra activa en redes sociales, pero poco se prodiga por los círculos sociales madrileños, algo a lo que ha contribuido la pandemia y que haya pasado un periodo de tiempo viviendo a caballo entre Madrid y Portugal. ¿Pero qué sería de la primavera sin una flor como Naty Abascal? Menos vibrante, menos colorista y, sobre todo, menos elegante y estilosa.



Este lunes, la modelo y empresaria decidió disfrutar de una divertida tarde en el recién inaugurado Mandarín Oriental Ritz, antiguamente conocido como Hotel Ritz. A la salida del mismo pudimos ver a Naty en compañía de una amiga.



Fiel al estilo y elegancia que la caracteriza, la modelo deslumbró con una chaqueta de tweed en color rojo que combinó con unos pantalones color hueso y estampado lateral, con los que inauguro la temporada primaveral tal y como quedó reflejado en sus redes.



Fue en ese momento cuando confirmó que este tiempo lo estaba pasando "muy bien". No es para menos ya que a sus 78 años no hay pandemia capaz de frenar a Naty Abascal. Ha logrado llegar a ser vacunada sin ser contagiada de Covid, gracias a su responsabilidad, triunfa con el libro que Rizoli ha editado en su honor, 'Naty Abscal, The Eternal Mise Inspiring Fashion designer' ('La eterna musa inspiradora de los diseñadores de moda') y con la firma de pijamas, Wafflie, que ha lanzado para deleite de los Royals británicos y de las insiders. Aunque ella, mundana donde las haya, opte por fotografiarse con los de Zara haciéndose la competencia a sí misma, algo que solo Naty se puede permitir ya que ella lo dejó muy claro en una ocasión: "Quiero mucho a todo el mundo".