Nacional vence a Olimpia y escolta a Libertad, que tiene el título a la mano

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Nacional. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 17 may (EFE).- Nacional se impuso este lunes a Olimpia por 2-1 y con la victoria se posiciona como escolta de Libertad, líder del Apertura paraguayo con una ventaja en puntos que podría convertirle en campeón del torneo la próxima semana si es que no tropieza.

De hecho, un empate este lunes entre Nacional y el Decano habría servido para proclamar campeón por anticipado al Gumarelo, con 35 puntos en la tabla tras vencer el domingo a Guaraní (1-6).

Con el cierre de la decimosexta, Nacional está a seis enteros del líder y Olimpia se descuelga de esa lucha al quedarse con 27, uno menos que Cerro Porteño, el tercero de la clasificación y que el domingo igualó a un gol con River Plate, el colista.

El resultado sitúa a Nacional con 29 puntos, que al igual que el resto de equipos están a falta de dos partidos en un torneo que acaricia el Libertad que dirige Daniel Garnero.

No obstante las opciones matemáticas se mantienen tras el partido de hoy, con un Nacional que estuvo mejor situado en la cancha pese a comenzar perdiendo ante un Olimpia que presentó un equipo alternativo, con la mente en su compromiso del jueves en la Libertadores con el brasileño Internacional

Los de Sergio Órteman se adelantaron en el minuto 32 gracias a un gol de Néstor Camacho, que colocó por lo alto del arco de Santiago Rojas un balón cedido por Derlis González tras una cabalgada por la banda izquierda.

La segunda mitad comenzó con paridad en el juego, si bien Nacional se creció con el penalti pitado contra Olimpia tras la falta dentro del área a Fernando Martínez, siendo la pena ejecutada por Leonardo Villagra, el mejor del Tricolor.

En el minuto 77, Nacional metió el segundo mediante un derechazo de Carlos Arrua que no pudo detener Gastón Olveira, mal colocado.

La defensa del Decano tampoco estuvo bien en el complementario, dejando espacios propicios para las internadas del Tricolor.

Olimpia lo intentó con intensidad y agresividad en los minutos finales, principalmente debido a la salida de Isidro Pita.