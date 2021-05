Montevideo City pone un ojo en Argentina y otro en Bolivia

Fotografía que muestra al entrenador del Montevideo City Torque, Pablo Marini. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 17 may (EFE).- El Montevideo City Torque se prepara para jugar este jueves frente al Guabirá de Bolivia un encuentro que deberá ganar en condición de visitante para seguir teniendo opciones de avanzar a la próxima fase de la Copa Sudamericana.

Para que esto pase, también será de mucha importancia lo que suceda este martes en el partido que disputarán el Independiente de Argentina y el Bahía brasileño en Buenos Aires, donde un empate sería el resultado que más beneficiaría a los uruguayos.

En este momento, a falta de dos jornadas para el final, el conjunto perteneciente al City Football Group tiene cinco puntos, tres menos que los equipos que se enfrentarán en el estadio Libertadores de América.

Por esto, los uruguayos saben que están obligados a ganar todo lo que les queda por jugar.

Con una plantilla repleta de jóvenes promesas, el Montevideo City Torque mostró hasta el momento muy buenas actuaciones en la Sudamericana.

La goleada por 4-0 frente al que será su rival el jueves fue el mejor partido de los dirigidos por el argentino Pablo Marini, que en la última jornada dejaron escapar dos puntos increíbles cuando Independiente les empató el juego con un tanto de penalti a los 91 minutos.

En esta oportunidad, seguramente el entrenador apueste nuevamente por los mismos once que saltaron al campo en ese partido, con Cristopher Fiermarín como portero y los experimentados Diego Arismendi y Yonattan Rak en el centro de la defensa.

Por su parte, los veloces Franco Pizzichillo y José Álvarez jugarán como laterales, mientras que en la mitad de la cancha se pararán Santiago Scotto, Darío Pereira y Andrew Teuten, tres futbolistas que se destacan por su vocación ofensiva.

En el ataque, los habilidosos Santiago Rodríguez y Marcelo Allende se pararán por los costados para asistir al goleador argentino Gustavo del Prete, quien atraviesa un gran presente en el conjunto uruguayo.

Pese a que este fin de semana comenzó el Campeonato Uruguayo, ninguno de estos once futbolistas fueron titulares en el juego en el que los ciudadanos perdieron por 0-1 frente al Sud América, ya que Marini les dio descanso pensando en la actividad internacional.