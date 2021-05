México esperar recibir más vacunas anticovid desde EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 18 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, espera que su país reciba más vacunas desde Estados Unidos luego del reciente anuncio del mandatario Joe Biden de repartir hasta 80 millones de dosis anticovid.

"Yo estoy seguro que México va a recibir, como ya lo hicieron y se los agradecemos mucho. Vamos a volver a contar con apoyo en vacunas de Estados Unidos", dijo López Obrador en la rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Estados Unidos anunció este lunes una nueva donación de vacunas contra la covid-19 que lo colocan al frente del reparto mundial, con 80 millones de dosis.

Serán así los 60 millones ya prometidos de la vacuna de AstraZeneca, que este país no utilizaba, junto con otros 20 millones de las marcas que sí tiene aprobadas y que ha administrado, Pfizer, Moderna y Janssen.

El presidente mexicano defendió el "adecuado" argumento de Biden, que dijo que no hay país seguro si el resto de naciones no lo está.

México ya recibió 2,72 millones de vacunas de AstraZeneca prestadas desde Estados Unidos entre finales de marzo y principios de abril.

En su turno de palabra, el canciller, Marcelo Ebrard, vio bien la decisión de Estados Unidos de compartir vacunas, aunque dijo que todavía se desconoce con exactitud el mecanismo ni cómo participará México.

REAPERTURA FRONTERA

Sobre la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, Ebrard dijo que se tienen conversaciones con el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Del lado estadounidense se tomó la decisión de no abrir todavía porque "no han terminado la vacunación en toda la zona".

El canciller dijo que se está "en camino" para lograr regular la situación y consideró que el "impacto económico es severo" por lo que "pronto" debería solucionarse el tema.

Ebrard no puso "fecha exacta". Pero "nos gustaría que fuera para el verano", dijo.

La frontera común, una de las más transitadas del mundo, está cerrada desde el 21 de marzo de 2020 para viajes no esenciales, es decir, recreativos o turísticos, por la pandemia de covid-19.

México suma 220.489 decesos por la covid-19 y 2,38 millones de enfermos confirmados desde el inicio de la pandemia.

Con estos datos, es el cuarto país del mundo con más muertes, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en cuanto a número de contagios, según la Universidad Johns Hopkins.