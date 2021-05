Menores de 60 años vacunados con AstraZeneca tendrán segunda dosis de Pfizer

Vista del acceso a la zona de vacunación contra el covid-19 en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. EFE/Zipi

Madrid, 18 may (EFE).- La Comisión de Salud Pública ha decidido este martes que los menores de 60 años con una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca completen la pauta con un segundo pinchazo de Pfizer, aunque debatirá próximamente si se les ofrece la posibilidad de elegir entre una u otra "dadas las circunstancias excepcionales".

Lo ha hecho en una nueva reunión celebrada tras haber conocido los resultados preliminares de CombiVacs, el ensayo impulsado por el Instituto de Salud Carlos III que confirma que la mezcla de ambas vacunas potencia la respuesta inmune y no genera más efectos secundarios que los ya conocidos, en su mayoría leves y moderados.

Además de este estudio, los directores generales del Ministerio y de las comunidades han tenido en cuenta los estudios observacionales de otros países y los ensayos clínicos de Oxford, en cuyo caso apuntaba a que alternar dosis de diferentes vacunas contra la covid-19 provoca reacciones leves y moderadas más frecuentes que con dos inyecciones del mismo preparado.

Desde Sanidad recuerdan que países como Alemania, Francia, Portugal, Suecia y Finlandia también han optado por esta pauta mixta.

No obstante, en el encuentro se ha planteado la posibilidad de que aquellas personas que no deseen ponerse Pfizer de segunda dosis puedan elegir AstraZeneca "dadas las circunstancias extraordinarias", si bien esta cuestión se seguirá debatiendo en la Comisión de Salud Pública.

En todo caso, este grupo, casi dos millones de ciudadanos, en su mayoría trabajadores esenciales por debajo de los 55 años para los que se amplió el intervalo entre dosis de 12 a 16 semanas a la espera de la decisión tomada hoy, recibirán su segunda dosis en los próximos días.

Con lo que "el ritmo de vacunación seguirá siendo muy ágil dado el gran número de vacunas que están llegando estas semanas a nuestro país", subraya el departamento que dirige Carolina Darias.

Sanidad ha hecho prosperar así su propuesta, que era la de combinar ambas vacunas, aunque lo ha hecho con las reticencias de una amplia mayoría de la comunidad científica y médica, que ha pedido desde el principio que estas personas terminaran de inmunizarse con el suero de la Universidad de Oxford tal y como recomienda su ficha técnica y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

También de varias comunidades autónomas: esta misma noche, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en la Cadena Ser no entender este criterio. "Seguimos en nuestra idea de seguir administrando la segunda dosis de AstraZeneca por el respaldo técnico que tiene esa decisión", ha subrayado.

De la misma opinión se ha mostrado el Gobierno andaluz, que ha mantenido su defensa "vehemente" de la segunda dosis con AstraZeneca a quienes ya hayan recibido la primera vacuna de esta marca ante lo que considera "un debate absurdo" del Ministerio de Sanidad que está provocando "alargar" los plazos, según ha dicho el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de completar la pauta con la misma Vaxzevria, si bien ha precisado que se atenderá a la decisión de los expertos.