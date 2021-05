Marruecos.- Exteriores convoca a la embajadora de Marruecos ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta

11-12-2020 La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich EUROPA MAGREB AFRICA ESPAÑA MARRUECOS POLÍTICA EMBAJADA DE MARRUECOS EN ESPAÑA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha convocado este martes a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, tras la llegada masiva de migrantes registrada en las últimas horas a Ceuta.



Más de 6.000 migrantes han cruzado desde Marruecos hacia Ceuta en las últimas 24 horas, entre ellos unos 1.500 menores, de los que 2.700 ya han sido devueltos al país vecino, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, otros 86 migrantes han conseguido entrar a primera hora de este martes en Melilla.



La crisis migratoria se produce en plena crisis diplomática entre el Gobierno y el reino alauí a cuenta de la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien está hospitalizado en Logroño para recibir tratamiento contra la COVID-19.



El Ejecutivo ha alegado razones estrictamente humanitarias pero las explicaciones no han satisfecho a Rabat, que ya el pasado 8 de mayo avisó de que extraería "consecuencias" y afeó el que no se le hubiera avisado de antemano de la decisión, un gesto que consideró "premeditado" y que no corresponde en una relación entre buenos vecinos. Por el momento las autoridades marroquíes han guardado silencio respecto a los últimos acontecimientos.