Marruecos.- El Frente Polisario afirma que la crisis con Marruecos "no tiene nada que ver" con la acogida a Ghali

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha instado a separar las medidas de "presión" adoptadas por Marruecos en el ámbito migratorio con la acogida de Brahim Ghali, quien sigue "recuperándose" en un hospital de Logroño y que, al menos por el momento, podría abandonar el país una vez reciba el alta. "No tienen nade que ver", ha subrayado.



Ghali llegó a España en abril, para recuperarse de las consecuencias derivadas de un contagio de coronavirus. El Ministerio de Asuntos Exteriores español alegó entonces que accedía al traslado por "razones humanitarias", lo que generó varios comunicados de condena por parte de Rabat, que finalmente ha endurecido el pulso permitiendo en dos días el paso de miles de migrantes a Ceuta.



"No tiene nada que ver la acogida por razones humanitarias (de Ghali) con lo que está sucediendo", ha esgrimido Arabi, en unas declaraciones a Europa Press en las que ha señalado que "se están mezclando los contextos" con el único objetivo de generar "confusión" en la opinión pública en torno a lo que, a su juicio, es "un tema bilateral".



En este sentido, ha señalado que "es una situación que no es de estos días", sino que "ha caracterizado las relaciones con Marruecos con España durante los últimos días". Según el delegado del Polisario, se trata de un paso más para un Gobierno que "solo entiende la política de la presión".



Arabi ha afirmado que la llegada de miles de migrantes a Ceuta demuestra el valor que Marruecos da a la vida humana, "prácticamente ausente", y ha instado a España y a la UE a exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que han permitido al reino alauí recibir "ingentes cantidades" de dinero, también para temas migratorios.



CAUSA JUDICIAL ABIERTA



En las últimas semanas apenas ha trascendido información oficial sobre el estado de salud de Ghali, que según Arabi sigue "recuperándose" dentro de la "complicación" con la que llegó a España. El delegado ha enfatizado que la salud del líder saharaui es "lo único que preocupa".



Así, espera que "vuelva a ejercer sus labores" una vez reciba el alta y, al ser interrogado por su posible salida de España, ha apuntado que por ahora "no hay nada que se lo impida", en la medida en que no se ha adoptado contra él ningún tipo de medida cautelar en el marco de las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional.



El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado el próximo 1 de junio a Ghali, contra quien ha admitido este martes de nuevo una querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), tras comprobar que efectivamente fue él quien entró en España con la identidad falsa de Mohamed Bembatouche.



Según consta en un oficio de la Comisaría General de Información, el líder del Polisario se negó a firmar el recibí de la citación señalando que necesitaba varios días para consultar con personas de su confianza y solicitó además que fuera entregada a un doctor argelino que le acompaña en su estancia hospitalaria. Las pesquisas policiales concluyen que es probable que para mediados de este mes de mayo su recuperación de las dolencias derivadas del coronavirus sea definitiva.