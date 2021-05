Manifestaciones sin tregua en Colombia ante diálogo sin acuerdos

Gobierno y promotores de la protesta en Colombia, sin acuerdos tras nueva jornada de diálogosBogotá, 18 Mayo 2021 (AFP) - El gobierno de Colombia y el comité que agrupa a parte de los sectores que protestan masivamente en las calles desde hace 20 días no llegaron este lunes a un acuerdo para salir de la crisis que deja decenas de muertos.Representantes del gobierno del conservador Iván Duque no accedieron a las exigencias del llamado Comité Nacional de Paro, la organización más visible de los manifestantes, que el día anterior pidió a Duque condenar "de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública" y reconocer su "responsabilidad" en agresiones durante las protestas, entre otras demandas. "El Gobierno ha expresado públicamente su respeto a la protesta pacífica y ha dispuesto las condiciones para su ejercicio", contestó la delegación gubernamental en un escrito enviado al comité, que no agrupa a todos los sectores que han salido a las calles a reclamar un país más equitativo y una reforma de la policía.La organización respondió en un comunicado: "Esperábamos un respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta (...) y el gobierno dijo no a todo, incluso sobre varios temas no se refirió", reza el texto. El comité también exige "retirar (de las calles) al Ejército" y al escuadrón antidisturbios, denunciado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos y países como Estados Unidos por abusos durante las manifestaciones.Mientras, Duque ordenó a la fuerza pública desplegar "su máxima capacidad operacional" para levantar casi 300 bloqueos que afectan la movilidad y el abastecimiento en varias ciudades. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo (ombudsman), 42 personas han muerto en el marco de las protestas que estallaron el 28 de abril. Este lunes, la Fiscalía aseguró que 15 de esos casos "tienen relación directa con las manifestaciones y otros 11 se encuentran en verificación. El ente investigador adelanta la "búsqueda urgente" de otras 134 personas reportadas como "no localizadas".Según el Comité, en medio de las movilizaciones han muerto al menos 50 personas y más de 500 han desaparecido. -Diálogo entre llamas-Las partes se reunieron en Bogotá por tercera vez mientras manifestantes y fuerza pública se enfrentaban en el suroeste del país, epicentro de las protestas. Al menos una persona murió y 30 más resultaron heridas en el municipio de Yumbo en choques entre la fuerza pública y manifestantes que mantienen bloqueos impidiendo el tránsito de combustibles.Los disturbios comenzaron en la madrugada del lunes y se prolongaron hasta tarde en la noche del mismo día. "Hemos visto explosiones en las inmediaciones de las plantas de abastecimiento de combustibles de Yumbo, hago un llamado urgente a que cesen", advirtió el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en un video divulgado en Twitter.Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz y vocero del gobierno en los diálogos, Miguel Cevallos, pidió al Comité Nacional del Paro "que manifieste de manera explícita su condena a las bloqueos y al uso de violencia" en las protestas.El comité, por su parte, anunció que seguirá "acordando corredores humanitarios" para no poner en riesgo "la vida, la salud, la alimentación de los colombianos" y acusó al gobierno de "exagerar los hechos de vandalismo, como si con ello se legitimara a la fuerza pública para matar, herir, o desaparecer a quienes protestan".La organización ha convocado una nueva jornada de manifestaciones en todo el país este miércoles. Delegados de ambas parte se volverán a encontrar el jueves a las 7H00 locales (12H00 GMT), para frenar el descontento se afianza en uno de los países más desiguales de Latinoamérica. jss/dga -------------------------------------------------------------