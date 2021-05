Malta y Rumanía participarán en su semifinal tras dar negativo en covid-19

EFE/EPA/ROBIN UTRECHT

Róterdam (Países Bajos), 18 may (EFE).- Las artistas Destiny y Roxxen, representantes de Malta y Rumanía en Eurovisión 2021 respectivamente, saldrán de su aislamiento y podrán participar en la semifinal del festival de este martes tal y como estaba previsto inicialmente tras dar negativo en covid-19 sus pruebas PCR.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha comunicado esta decisión a unas horas del primer "show" oficial de la 65 edición, como parte del seguimiento que los organizadores realizan desde que el pasado fin de semana se declararan dos casos positivos entre las delegaciones de Polonia e Islandia.

Los responsables de Eurovisión determinaron entonces que, al compartir el mismo hotel con estos países, también las delegaciones de Malta y Rumanía se sometieran a tests de control y que preventivamente no participaran en el desfile inaugural que el pasado domingo se realizó en la ciudad sede del festival, Róterdam.

Aparte de los dos casos positivos detectados, quienes de momento permanecerán apartados de la actividad serán los artistas representantes de Polonia e Islandia, así como el resto de sus equipos, pese a que sus últimos resultados también han dado negativo, según ha informado la UER.

En principio estos países deberían participar en la segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves. Antes del ensayo matutino de este miércoles y de nuevo el jueves antes de la gala, volverán a ser sometidos a pruebas médicas para decidir si se les permite actuar definitivamente en ella.

Eurovisión 2021 enciende este martes sus motores con la celebración de la primera semifinal, en la que 16 países se disputarán diez de los pases a la final del próximo sábado.

Malta, con el tema "Je Me Casse", es precisamente una de las grandes favoritas a juicio de las casas de apuestas para lograr no solo la clasificación, sino una posible victoria.

Además de los mediterráneos, en esta gala inicial competirán por una plaza Lituania, Eslovenia, Rusia, Suecia, Australia, Macedonia del Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croacia, Bélgica, Israel, Rumanía, Azerbaiyán y Ucrania.