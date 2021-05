Levante y Cádiz, duelo inédito en Primera en el Ciutat de Valencia

El centrocampista del Cádiz Álex Fernández (c) disputa un balón ante el defensa del Levante Carlos Clerc (i) durante el encuentro perteneciente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander. EFE/Román Ríos/Archivo

Valencia, 18 may (EFE).- El Levante y el Cádiz se enfrentarán este viernes por primera vez en la máxima categoría del fútbol español en el Ciutat de Valencia, aunque en Segunda división ya se encontraron granotas y cadistas con un balance favorable a los valencianos.

Ambos equipos no se han medido nunca en la división de oro en el campo del conjunto valenciano, aunque sí que lo han hecho en dieciocho ocasiones en la 'categoría de plata'. La primera fue un duelo entre el Levante Gimnástico y el conjunto gaditano en la temporada 1940-41 y la última en la campaña 2016-17.

El Cádiz se impuso por 0-1 en aquella primera visita y ganó también en la campaña 1973-74, pero el Levante venció en trece de esos dieciocho encuentros. Su última victoria fue en la campaña 2003-04 cuando ganó por 2-1 con tantos del colombiano Edwin Congo y el argentino Gustavo Reggi.

Además de las dos victorias visitantes referidas, el duelo incluye también tres empates y, de hecho, las dos últimas ediciones han acabado en tablas.

El encuentro de la jornada 14 de la campaña 2016-17, el último disputado por ambos en Valencia, terminó con el mismo resultado con el que empezó. El equipo que dirigía Juan Ramón López Muñiz, que acabó ascendiendo, no pudo deshacer la maraña defensiva del conjunto que ya dirigía Álvaro Cervera, que sigue al frente del club gaditano.

En aquel encuentro jugaron por los locales Raúl Fernández; P. López, Postigo, Chema, Toño; Insa (Jefferson Lerma), Campaña, Jason, Morales (Rubén García); Martins (Víctor) y Roger.

Por los visitantes lo hicieron Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré, Luis Ruiz, Nico Hidalgo (Rubén Cruz), Garrido, José Mari, Álvaro, Güiza (Aitor García), Ortuño (Eddy Silvestre).