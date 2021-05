La Fiscalía investiga a la lotería de Panamá por el escándalo de un premio millonario

Vista general de la entrada del edificio de la fiscalía anticorrupción en la ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ciudad de Panamá, 17 may (EFE).- La Fiscalía de Panamá abrió este lunes una investigación de oficio por presunta corrupción ante supuestas irregularidades en el cobro de un premio de un millón de dólares de la estatal Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Fue la Fiscalía Superior Anticorrupción la que abrió el expediente "por supuestas irregularidades en las devoluciones y cobros ilegales de billetes de los sorteos regulares y del Gordito del Zodiaco, en perjuicio" de la Lotería Nacional, informó la entidad a través de Twitter.

La Fiscalía indaga si se cometieron los delitos de "peculado, abuso de autoridad y corrupción de funcionario público", de acuerdo con la información oficial.

Este mismo lunes la Contraloría General de la República ordenó la retención del pago del premio y solicitó a la directora de la Lotería, Gloriela del Río, "describir los procesos y controles de devolución y trituración de chances y billetes de los diferentes sorteos indicados".

El escándalo en la LNB surge tras denuncias anónimas en redes sociales sobre una supuesta red que se encarga de extraer chances y billetes premiados de la entidad pública, según publicaron los medios locales.

Estas versiones circularon en redes sociales después del sorteo del pasado 30 de abril del Gordito del Zodiaco, un premio de 1.004.000 dólares.

Las contradicciones sobre la entrega del premio atizaron las dudas y las críticas entre la opinión pública: en un primer momento, la Lotería informó de que "procedió a hacer efectivo el premio", anexando la foto del billete con el sello de la institución.

Posteriormente la directora de la Lotería dijo que no se había cobrado todo el premio - solo 2.000 dólares - y que el resto se encontraba en la bóveda de la entidad.

La Lotería sostiene que la ganadora, identificada como una ciudadana panameña residente de la provincia interior de Veraguas, aún no se ha aproximado a retirar la cantidad restante y ha pedido mantener en anonimato su identidad por razones de seguridad.

Ante las críticas de sectores civiles y políticos ante las "contradicciones" en la historia del cobro del billete ganador, la directora de la Lotería se ha defendido y reiterado que los procedimientos de los premios se hacen de una manera transparente.