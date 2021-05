India podría suspender principales exportaciones de vacuna COVID-19 hasta octubre -fuentes

Minakshamma, de 68 años, recibe una dosis de COVISHIELD, una vacuna contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) fabricada por el Instituto Serum de la India, en un centro de vacunación en Bengaluru, 13 de mayo de 2021. REUTERS/Samuel Rajkumar

Por Rupam Jain, Neha Arora y Krishna N. Das

NUEVA DELHI, 18 may (Reuters) - Es poco probable que la India reanude las principales exportaciones de vacunas contra COVID-19 hasta al menos octubre, ya que está destinando las dosis a su uso en el país, según tres fuentes gubernamentales, lo que supone un retraso más largo de lo previsto que agravará la escasez de suministros de la iniciativa mundial COVAX.

La India, que lucha contra el mayor aumento de las infecciones por coronavirus en el mundo, interrumpió hace un mes las exportaciones de vacunas tras haber donado o vendido más de 66 millones de dosis. La medida ha dejado a países como Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y muchos de África en dificultades para obtener suministros alternativos.

La Organización Mundial de la Salud, que codirige COVAX, pidió el lunes a los fabricantes de vacunas de fuera de la India que adelantaran los suministros al programa, dada la escasez proveniente de este país.

Las fuentes, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato ya que no estaban autorizadas a tratar el tema con los medios de comunicación, dijeron que la campaña de vacunación de la India será ahora prioritaria, ya que el número de infecciones por coronavirus supera los 25 millones y el número de muertes diarias llega a un nivel récord.

"No tenemos que comunicarlo oficialmente a todos los países, ya que no estamos obligados a hacerlo", dijo una de las fuentes sobre la decisión de frenar las exportaciones. "Se discutió internamente y se pidió a algunos países que no esperaran compromisos de exportación dada la actual situación de la India".

La fuente no nombró a los países a los que se había comunicado el retraso.

Las otras dos fuentes dijeron que el momento exacto para reanudar las exportaciones podría cambiar dependiendo de lo pronto que India sea capaz de controlar la segunda ola de casos que ha desbordado el sistema sanitario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, que coordina y supervisa todas las exportaciones de vacunas, no respondió a una solicitud de comentarios sobre el asunto.

(Informe de Rupam Jain, Neha Arora, Krishna N. Das; Informe adicional de Sanjeev Miglani; Edición de Lincoln Feast; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)