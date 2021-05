Google integra Docs, Meet y Tasks en su nueva plataforma Smart Canvas

La multinacional estadounidense Google anunció este martes su nueva plataforma de trabajo Smart Canvas, que integra y profundiza la comunicación entre varias de sus aplicaciones más populares como Docs, Meet, Tasks, Sheets y Slides. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

San Francisco, 18 may (EFE).- La multinacional estadounidense Google anunció este martes su nueva plataforma de trabajo Smart Canvas, que integra y profundiza la comunicación entre varias de sus aplicaciones más populares como Docs, Meet, Tasks, Sheets y Slides.

En el marco de su conferencia de desarrolladores I/O, la firma de Mountain View (California, EE.UU.) presentó la nueva herramienta, que según contó el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, fue diseñada para facilitar la nueva dinámica de mezcla de trabajo remoto y presencial en un mismo equipo.

Así, Smart Canvas permite, por ejemplo, enlazar distintos documentos, hojas de cálculo y presentaciones entre sí, asignar tareas a miembros concretos del equipo, elaborar tablas de "brainstorming" para proyectos, crear listas de trabajos por hacer y etiquetar a los empleados.

Además, los documentos, hojas de cálculo y diapositivas pasan a poder presentarse en medio de videoconferencias a través de Meet, y a partir de otoño, estas podrán integrarse directamente en Docs, Sheets y Slides, de manera que un usuario podrá iniciar una llamada desde cualquiera de estas aplicaciones si así lo desea.

Otra de las novedades presentadas este martes por Google fue la mejora de los sistemas de inteligencia artificial para alertar al usuario cuando esté usando lenguaje no inclusivo, ofensivo o demasiado farragoso.

En cuanto a su popular servicio de mapas Google Maps, la firma del buscador online anunció dos nuevas modalidades: una que sugiere la ruta más segura y que dirige al usuario por las calles en las que se registran menos accidentes y otra que prioriza la ruta más sostenible ecológicamente, es decir, aquella en la que se generarán menos emisiones de dióxido de carbono.

Finalmente, Google Photos también recibió varias actualizaciones, entre ellas la posibilidad de crear carpetas cerradas y protegidas por una contraseña que no se mostrarán en la pantalla principal, así como la nueva funcionalidad de "momentos cinematográficos", que crea una animación automática en base a varias fotografías.