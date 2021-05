Fútbol.- RTVE abre una investigación interna por los "imperdonables comentarios machistas" en el Real Madrid-Eibar

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Radio Televisión Española (RTVE) ha abierto una investigación interna para aclarar el origen de los "imperdonables comentarios machistas" que se escucharon el pasado domingo en la retransmisión del duelo entre Real Madrid y Eibar, correspondiente a la Primera División Femenina.



"Radio Televisión Española ha abierto una investigación interna para esclarecer la procedencia de los imperdonables comentarios machistas que pudieron escucharse por sonido ambiente durante las pruebas de realización del partido de LaLiga Primera División Femenina entre el Real Madrid y el Eibar del pasado 16 de mayo. Al tratarse de unas pruebas técnicas, esa secuencia no se emitió en ninguno de los canales ni plataformas de RTVE, ni en Teledeporte que emitió el partido en directo, ni en +TDP", aseguró RTVE en un comunicado.



Con el juego detenido y los equipos en los vestuarios, en un plano fijo del campo se colaron de fondo las siguientes palabras de una conversación de procedencia indeterminada: "No tenían que jugar que nunca. Tenían que prohibirlo. Estas feminazis que quieren la igualdad".



Según detalló RTVE, los derechos que ostentaba sobre este partido "son en régimen de no exclusividad", por lo que RTVE debe "entregar la señal del partido a la RFEF para su posible distribución a terceros tanto de ámbito nacional como internacional".



"El Observatorio de Igualdad ha actuado de oficio y ha iniciado un expediente para que se tomen las medidas oportunas en el caso de que esos comentarios machistas pudieran proceder de algún trabajador de RTVE", finalizó el ente.