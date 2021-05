Fórmula 1/GP Mónaco.- Alonso: "Me gusta mucho Mónaco a pesar de que es difícil adelantar"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) se ha referido al Gran Premio de Mónaco como "una carrera única y un fin de semana único", una cita que le "gusta mucho" a pesar de que es "una carrera difícil para hacer adelantamientos" por la estrechez característica de este circuito urbano.



"Mónaco una carrera única y un fin de semana único. No es solo la carrera, es toda la atmósfera alrededor de la carrera. Me gusta mucho Mónaco, a pesar de que es una carrera difícil para hacer adelantamientos, porque el espectáculo es fantástico", valoró Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.



El asturiano, que suma dos victorias y dos 'poles' en 16 participaciones en la carrera monegasca, explicó que afrontarán esta carrera el próximo fin de semana con "la preparación habitual" de cualquier prueba a pesar de sus peculiaridades.



Normalmente la calificación es muy importante en este fin de semana y después en carrera tienes que centrarte únicamente en ti mismo, en hacer una buena salida porque probablemente sea la única oportunidad de adelantar. Y luego, tener una buena estrategia con las paradas en 'boxes'. Si no estás en zona de puntos igual te la puedes jugar a que sale el coche de seguridad, que suele ser habitual", analizó.