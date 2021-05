Exlegisladores y diversos profesionales en equipo de candidato Pedro Castillo

Fotografía del equipo técnico que ha trabajado el plan de Gobierno denominado Perú al Bicentenario sin corrupción, del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo (c), hoy, en el Estadio El Dorado, en el distrito de Puente Piedra, en Lima (Perú). EFE/ George Blink

Lima, 18 may (EFE).- El candidato presidencial peruano Pedro Castillo presentó este martes al equipo técnico que lo asesorará en su plan de Gobierno, entre los que figuran los exlegisladores Juan Pari y Hernando Zevallos, el exfiscal Avelino Guillén y el físico nuclear Modesto Montoya, entre otros.

En un acto público realizado en un concurrido estadio, en el distrito de Puente Piedra, el postulante de izquierda pidió que no se empiece a "juzgar lo que no conocemos" porque consideró que "van a aparecer ciertas zancadillas en esta lucha desigual".

Castillo se enfrentará en segunda vuelta con la candidata de derecha Keiko Fujimori el próximo 6 de junio, pero el domingo 23 de mayo debatirán los equipos técnicos de ambos postulantes.

"Decían (sobre él) que no tiene plan, no tiene equipo, que es un improvisado, es terruco (terrorista), es comunista, (pero) terrorismo es el hambre, es la miseria", expresó Castillo antes de presentar a sus colaboradores.

El candidato de Perú Libre explicó que los profesionales presentados son coordinadores de los equipos que tendrá en todos los sectores, pero que esto no significa que ya estén "designando ministros" para cada una de las carteras.

EQUIPO TÉCNICO COORDINADOR

Así, confirmó en su equipo técnico al excongresista y expresidente de la comisión de investigación del caso Lava Jato, Juan Pari, asimismo al exlegislador del movimiento Frente Amplio Hernando Zevallos, como coordinador en el tema de salud.

Igualmente, a la economista y experta en políticas sociales Celeste Rosas y al también economista de la región Ucayali Roberto Vela.

Otros colaboradores son el experto en aeronáutica Julián Palacín, el físico Rolando Paucar, el abogado Ricardo López, la socióloga Anahí Durán, el galardonado docente con las Palmas Magisteriales Juan Cadillo y el poeta Andrés Alencastre.

Aunque no estuvieron presentes en el evento, Castillo presentó en su equipo al físico nuclear Modesto Montoya y al abogado Avelino Guillén, que fue el fiscal que pidió los 25 años de cárcel a los que fue sentenciado el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por delitos de lesa humanidad.

Junto a los integrantes del equipo técnico estuvieron presentes los 37 congresistas electos de Perú Libre, a los que el candidato les dijo que "tendrán que trabajar y pensar por el pueblo" y a sus seguidores les prometió que "acá tendrán una bancada que no se pondrá de rodillas a la corrupción".

EXTREMOS ENFRENTADOS

Castillo reconoció que su país vive actualmente "una realidad de extremos y de extremistas", donde "existen grupos de derecha, sin pensar en el pueblo, vemos que se han unido por intereses, por sus causas, pensando en su bolsillo, de espaldas al pueblo".

En ese sentido, criticó que le hayan deseado la muerte y que no se hable del asunto, en alusión a las palabras del excandidato Rafael López Aliaga, pero que sí se mencione que piensa quedarse más allá de un eventual mandato, como dijo uno de sus congresistas electos, a pesar de que firmó un compromiso de honor de que entregará el poder en 2026.

Igualmente, mostró una camiseta de la selección de fútbol y afirmó que "la blanca y roja no se mancha", en rechazo al apoyo que algunos seleccionados han mostrado a la candidatura de Fujimori, que ha adoptado esa prenda en su campaña con miras a la segunda ronda.

Castillo reiteró que una de sus prioridades será convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, así como recuperar la salud de la población, reactivar la economía dando apoyo a la microempresa y "recuperar el gas de Camisea", entre otros temas.