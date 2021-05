España advierte a Marruecos de que garantizará su integridad territorial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece tras la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa este martes. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 18 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este martes a Marruecos de que garantizará la integridad territorial de España "con todos los medios necesarios", tras la oleada masiva de inmigrantes marroquíes que llegaron al país en las últimas horas por vía marítima.

En una breve comparecencia, Sánchez evaluó lo sucedido en la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, adonde desde ayer llegaron cerca de 6.000 inmigrantes marroquíes, muchos de los cuales han sido enviados de nuevo a su país.

La tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla está garantizada "con todos los medios necesarios" y ante cualquier eventualidad o circunstancia, dijo Sánchez, quien anunció que viajará a Ceuta y a Melilla, ciudad española situada también en el norte de África, en las próximas horas.

"Como presidente del Gobierno siempre he creído firmemente que Marruecos es un país socio, un país amigo de España, y así debe seguir siendo. El cuidado de nuestras relaciones ha formado parte desde siempre de la política exterior española, también de mi Gobierno. Y así debe seguir siendo. Mi deseo es seguir estrechando aún más esta relación de amistad", indicó el jefe del Ejecutivo español.

Sánchez remarcó que los "lazos humanos, históricos, culturales, económicos, estratégicos nos llaman a ambos países a cooperar y a trabajar juntos para progresar conjuntamente. Esta cooperación debe basarse en el respeto a las fronteras mutuas, que es la base de la vecindad de países amigos".

"La integridad territorial de España, sus fronteras y la seguridad y sosiego de nuestros compatriotas serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento, ante cualquier desafío, con todos los medios y conjuntamente con nuestros socios europeos"", subrayó.

Un poco antes, en rueda de prensa, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que ya han sido devueltos a Marruecos 2.700, entre los que hay ningún menor, de los 6.000 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma ilegal en Ceuta.

Grande-Marlaska aseguró que el Gobierno de España está poniendo desde el primer momento todos los medios necesarios para proteger a la ciudadanía de Ceuta y devolver "por los cauces establecidos" a quien están entrando de forma ilegal en esa ciudad norteafricana.

A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el pasado 27 de abril, aunque desde hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la de ese lunes en una sola jornada y ante la falta de vigilancia costera por parte de las autoridades marroquíes, según pudo constatar Efe.

Sin embargo, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró el mismo día que no le consta que lo ocurrido pueda ser una medida de presión de Marruecos por la presencia del líder del Frente Polisario Brahim Ghali en un hospital español. EFE

nac-ajs/jgb

(foto) (vídeo)