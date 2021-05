Eslovaquia anuncia una primera convocatoria con medio centenar de jugadores

EFE/EPA/JOHN MCVITTY/Archivo

Redacción deportes, 18 may (EFE).- Stefan Tarkovic, técnico de la selección de Eslovaquia, ha facilitado este martes dos listas que suman más de cincuenta jugadores para comenzar a preparar su participación en la Eurocopa, en la que se enfrentará a España, Suecia y Polonia en la fase de grupos.

Tarkovic explicó que no anunciará la composición de los 26 definitivos hasta el próximo 2 de junio, tras el partido amistoso ante Bulgaria. Ante el hecho de que competiciones como la española, estadounidense o checa aún no han terminado, ha optado por ofrecer una relación 'titular' y otra con 28 sustitutos con los que podría contar si se producen contratiempos relacionados con lesiones o la pandemia de la covid-19, tal y como establece la reglamentación del torneo.

El lunes 24 comenzará a trabajar con nueve jugadores que están ya libres por parte de sus clubes, y si no juegan en la Eredivisie neerlandesa Robert Bozenik (Feyenoord) y Tomas Suslov (Groningen) también se incorporarán dicho día.

Entre los convocados sobresale Marek Hamsik, el eslovaco más internacional en los últimos años y uno de los más destacados de la historia de la selección, así como Laszlo Benes, con quien tuvo problemas el seleccionador tras unas declaraciones de este, pero el técnico aseguró que le llamó para pedirle disculpas y es un asunto que está cerrado para él.

Eslovaquia se concentrará en la localidad austríaca de Windischgarsten, la misma en la que estuvo antes de la Eurocopa de Francia 2016, en la que alcanzó los octavos de final -cayó ante Alemania-.

La selección centroeuropea se estrenará en esta Eurocopa 2020 ante Polonia (día 14 de junio, 18.00) en San Petersburgo, donde se medirá también a Suecia (18, 15.00) antes de jugar contra España en La Cartuja de Sevilla (23, 18.00).

Convocados:

Porteros: Martin Dúbravka (Newcastle/ING), Marek Rodák (Fulham/ING), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk/POL)

Defensas: Peter Pekarík (Hertha/GER), Ľubomír Šatka (Lech Poznan/POL), Denis Vavro (Huesca/ESP), Milan Škriniar (Inter Milán/ITA), Tomáš Hubočan (Omonia Nicosia (CYP), Jakub Holúbek (Piast Gliwice/POL)

Medios: Patrik Hrošovský (Genk/BEL), Stanislav Lobotka (Nápoles/ITA), Juraj Kucka (Parma/ITA), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/NED), Marek Hamšík (IFK Göteborg/SWE), Ondrej Duda (Colonia/GER), Tomáš Suslov (Groningen/NED), Lukáš Haraslín (Sassuolo/ITA), Róbert Mak (Ferencváros/HUN), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava)

Delanteros: Erik Jirka (Mirandés/ESP), Róbert Boženík (Feyenoord/NED), David Strelec (Slovan Bratislava), Michal Ďuriš (Omonia Nicosia/CYP)

-- Sustitutos:

Porteros: Dominik Greif (Slovan), Adam Jakubech (Kortrijk/BEL), František Plach (Piast Gliwice/POL), Dominik Holec (Rakov Czestochowa/POL)

Defensas: Martin Koscelník (Liberec/CZE), Lukáš Pauschek (Slovan), Boris Sekulič (Chicago Fire/USA), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919/ITA), Dávid Hancko (Sparta Praga/CZE), Tomáš Huk (Piast Gliwice/POL), Martin Valjent (Mallorca/ESP), Róbert Mazáň (MFK Karviná/CZE), Kristián Koštrna (Spartak Trnava), Michal Sipľak (Cracovia/POL), Branislav Niňaj (Sepsi/RUM)

MedioS: Jakub Hromada (Slavia Praga/CZE), Ján Greguš (Minnesota United/USA), Erik Sabo (Rizespor/TUR), Jakub Považanec (Jablonec/CZE), Albert Rusnák (Real Salt Lake City/USA), Michal Faško (Liberec/CZE), Nikolas Špalek (Brescia/ITA), Martin Chrien (Mezókovesd Zsóry/HUN)

Delanteros: Ivan Schranz (Jablonec/CZE), David Hrnčár (ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Ladislav Almási (Achmat Groznyj/TUS), Pavol Šafranko (Sepsi/RUM), Samuel Mráz (Lubin/POL).

Composición del cuerpo técnico:

Seleccionador: Stefan Tarkovic

Entrenadores asistentes: Marek Mintál, Samuel Slovák

Entrenador de porteros: Miroslav Seman

Preparador físico: Martin Rusňák

Analista de video: Michal Slyško

Responsable técnico: Róbert Tomaschek

Doctores: Ján Batalík, Vladimír Pener

Fisioterapeutas: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin No.