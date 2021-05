El presidente argentino dice que Brasil y Argentina son "un pueblo indisoluble"

El presidente argentino, Alberto Fernández. EFE/Ballesteros/Archivo

Buenos Aires, 18 may (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este martes que Argentina y Brasil no se deben "separar" y que tienen que "hacer un gran esfuerzo" para complementarse y crecer, en un acto de anuncio de inversiones de una firma brasileña en el país.

"Brasil y Argentina somos un pueblo indisoluble. Estamos absolutamente unidos y nada nos debe separar", dijo Fernández, quien agregó que en tiempos de pandemia, "más unidos que nunca".

Respaldó al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, cuando Argentina y Brasil mantienen visiones diferentes sobre el rumbo del Mercosur, en tanto sus presidentes mantienen una relación con varias diferencias.

"Me ayuda a resolver muchos problemas que Argentina y Brasil enfrentan. Y muchos desafíos", dijo.

"Porque Argentina y Brasil son un espacio geográfico y económico común", señaló, y llamó a "hacer un gran esfuerzo" para complementar ambos países "para poder crecer" y desarrollarse.

Y hacer que los brasileños "confíen en la Argentina, inviertan en Argentina y den trabajo en la Argentina".

Fernández hizo estas declaraciones en un acto de anuncio de inversiones en una de las dos plantas que el brasileño Grupo Dass tiene en el país, en la localidad Eldorado, en la provincia de Misiones (noreste), donde produce calzado e indumentaria deportiva.

"Crean más en nosotros como nosotros creemos más en ustedes. porque es la oportunidad que tenemos", dijo Fernández.

Y lamentó que Scioli perdiera las elecciones presidenciales de 2015, cuando ganó el conservador Mauricio Macri (2015-2019), a cuya política económica responsabilizó hoy por la crisis que enfrentó la empresa desde 2018.

"Daniel, además de ser un gran amigo, resultó ser un gran embajador", dijo Fernández, y afirmó: "Es mi hermano, es mi álter ego. Confíen en él porque el tiene exactamente la misma mirada que tengo yo".

El Grupo Dass fabrica y comercializa calzado, ropa y accesorios deportivos de las marcas Tryon, Fila y Umbro en Brasil, y tiene acuerdos para producir para marcas tales como Nike, Adidas, Asics, Converse, Reebok y Under Armour, y cuenta con más de 15 mil empleados en 12 unidades, ubicadas en Brasil y Argentina, según un comunicado oficial.