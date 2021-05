El Parlamento escocés reelige a Sturgeon como ministra principal

EFE/EPA/ROBERT PERRY/Archivo

Londres, 18 may (EFE).- El Parlamento de Escocia reeligió este martes a Nicola Sturgeon como su ministra principal para construir "un futuro justo, sostenible, en el que Escocia sea socio igualitario con el Reino Unido y el resto de Europa”, según expresó la líder nacionalista ante la Cámara en su discurso de aceptación.

Nicola Sturgeon, que fue elegida con 64 votos a favor y 28 abstenciones, prometió trabajar para “mantener al país seguro y por la recuperación sanitaria y económica” de la pandemia, ya que “esta crisis no ha terminado.”

Una vez elegida por la Cámara, aseguró desde su atril que durante la próxima legislatura sus esfuerzos se centrarán en conseguir “un futuro justo, sostenible, en el que Escocia sea socio igualitario con el Reino Unido y el resto de Europa.”

La líder independentista abordó los problemas futuros de Escocia durante la crisis pandémica que hará frente, haciendo hincapié en que tras las pasadas elecciones “hay un claro mandato y tiene que ser respetado” para la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación, y se comprometió a llevarlo a cabo “sólo cuando la pandemia haya pasado.”

El nuevo Parlamento cuenta con una mayoría proindependentista formada por los 64 diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) y 8 de los Verdes (sobre un total de 129), que están a favor de una consulta por la independencia de Escocia durante esta legislatura.

La ministra principal etiquetó la cuestión como “un gran debate nacional” en el que “no se puede ignorar a ninguna de las dos partes”, como tampoco se puede aceptar que la respuesta sea que “no hay vía democrática para conseguir” la independencia.

Las encuestas durante la campaña electoral dibujan una sociedad dividida e indecisa sobre su futuro dentro del Reino Unido.

El jefe del Partido Conservador en Escocia, Douglas Ross, congratuló a Sturgeon por su reelección y a su vez comenzó su ejercicio de líder de la oposición al señalar “el descenso de la educación en los informes internacionales, la elevada tasa de mortalidad por consumo de drogas, y las listas de espera en los hospitales” tras 14 años de gobierno nacionalista.

Por su lado, el líder laborista, Anas Sarwar, que participó en la sesión telemáticamente tras ser contacto de un positivo por covid, instó a trabajar para la “recuperación nacional” y recalcó la necesidad de “una ministra principal para todos en Escocia, no de una activista liderando un movimiento para la mitad de la población”.