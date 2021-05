El éxito de Egan Bernal, una fuga de aire fresco para una Colombia en crisis

El ciclista colombiano Egan Bernal (c), del equipo Ineos Grenadiers y líder del Giro de Italia, fue registrado este lunes, durante la ceremonia de premiación al final de la etapa 10 de la competencia, en Foligno (Italia). EFE/Luca Zennaro

Bogotá, 17 may (EFE).- Una escapada monumental en los últimos metros le permitió el domingo a Egan Bernal (Ineos) ganar en el Campo Felice y enfundarse la maglia rosa que lo acredita como líder del Giro de Italia, una fuga que supuso además aire fresco para una Colombia en crisis desde hace cerca de 20 días.

El triunfo del campeón del Tour de Francia de 2019 y su posterior declaración, en medio de las lágrimas, en la que dijo "no lo puedo creer".

"El joven maravilla" que valoró su triunfo parcial tras un 2020 difícil, unió a los colombianos, divididos en este momento por las violentas protestas en las que han muerto más de 40 personas.

"Han pasado muchas cosas para llegar acá y falta mucho del Giro y todo, pero yo creo que esta victoria y el tener la camiseta rosada por un día, de verdad vale la pena todo", expresó el ciclista de 24 años.

Las protestas en Colombia, que se iniciaron el pasado 28 de abril contra la ya retirada reforma fiscal del Gobierno, se han cobrado 42 víctimas mortales, según lo informado a la Defensoría del Pueblo hasta el pasado 11 de mayo.

Las manifestaciones también encajan una serie de exigencias que incluyen, entre otros temas, el cese de la brutalidad policial; el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones; el fortalecimiento de una masiva vacunación y renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

TEMA DE CONVERSACIÓN DIFERENTE

Por el triunfo de Bernal las redes sociales cambiaron de tema de conversación por un rato, pues en Twitter, por ejemplo, dejó de predominar la etiqueta "Paro Nacional" que dio paso a tendencias como "Giro de Italia" o "Egan".

"Egan Bernal es nuevo líder del Giro de Italia tras ganar la novena etapa. ¡Orgullo colombiano!", expresó el senador opositor Armando Benedetti, uno de los principales críticos del Gobierno de Iván Duque.

El precandidato presidencial y exgobernador de Nariño Camilo Romero, quien ha estado en las calles manifestándose junto a los jóvenes, dijo: "Su victoria hoy y liderato del Giro de Italia no solo nos llena de orgullo sino que nos dibuja una sonrisa como país en medio de tantos días complejos".

"Gracias por tu valentía, que es la misma del pueblo colombiano. ¡Felicitaciones y pa'lante siempre campeón!", afirmó en Twitter Romero, que hace parte del partido Alianza Verde.

En esa misma línea se manifestó el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien dijo sobre lo logrado por el jefe de filas del Ineos: "¡Qué belleza de triunfo de Egan Bernal!".

"Entre las tristezas de estos días, algo muy bueno: ¡Egan Bernal está haciendo una espectacular carrera en el Giro de Italia!", agregó el también excandidato presidencial.

Por su parte, el senador Nicolás Pérez, del partido oficialista Centro Democrático, afirmó en Twitter: "Egan Bernal es ejemplo de disciplina y esfuerzo".

"Felicidades a este líder por su victoria en el #GiroDeItalia2021. Gracias por llenarnos de orgullo y regalarnos alegría en tiempos de dificultad", añadió.

LA POSICIÓN DE BERNAL

El ciclista del Ineos no ha sido indiferente a la situación que vive Colombia y antes de que comenzara la competencia sentó su posición sobre la situación social del país.

"Lo que más me indigna son los muertos y los diferentes abusos de las autoridades hacia las personas que salen a protestar. Así mismo como las personas que aprovechan los disturbios para cometer vandalismo", expresó el corredor del Ineos en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram el 4 de mayo.

Agregó: "Me duele y siento pena por lo que está pasando en Colombia, de hecho me gustaría estar allá y poder estar cerca de mi familia y de alguna forma apoyar a mi pueblo. Sé la necesidad económica en la que viven la mayoría de familias en nuestro país, porque yo la viví".

Mientras tanto, el ciclista sigue luchando en las carreteras italianas para mantener un liderato que le ha costado sudor, pero, como dijo este lunes lo tiene feliz como a millones de sus compatriotas que encontraron en sus triunfos una válvula de escape momentánea en medio de la crisis.

Jorge Gil Ángel