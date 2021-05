El Congreso salvadoreño aprueba 600 millones de dólares en préstamos para niñez y educación

Vista general de la Asamblea Legislativa de El Salvador en San Salvador. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 18 may (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplía mayoría oficialista, aprobó este martes préstamos por 600 millones de dólares para financiar proyectos de educación, primera infancia y salud materna.

Se trata de créditos por 250 millones de dólares para el "Proyecto Crecer y Aprender Juntos Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador"; por 100 millones para el programa "Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer y Aprender", y otros 250 millones para la iniciativa "Creciendo Saludables Juntos".

El dinero será otorgado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La diputada Anabel Belloso, del opositor Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN), señaló tras la aprobación de los créditos que "Nuevas Ideas y aliados votaron para iniciar gestiones y endeudar al país por 600 millones".

Indicó que ella y su compañera Dina Argueta se abstuvieron de votar porque "no presentaron el contenido de los programas, no hay claridad de la ruta de endeudamiento que se tiene y porque continuar endeudando al país, reduce la inversión en la niñez".

En la pasada sesión plenaria, desarrollada el 11 de mayo, el Congreso aprobó y ratificó préstamos por 730 millones de dólares, entre estos 109 millones para financiar la tercera fase del plan de seguridad gubernamental que enfrentó a la pasada legislatura y al Ejecutivo.

Se prevé que en la siguiente semana la Asamblea apruebe un préstamo más por 200 millones para un programa de acceso a créditos gestionados por Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).

De aprobarse dicho préstamo, sumaría 1.530 millones de dólares los que la Asamblea Legislativa apruebe en total.

El economista Ricardo Castaneda, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló recientemente que los 1.530 millones de deuda representan casi una tercera parte de la recaudación de impuestos esperada para 2021 y equivale al 5,8 % del producto interno bruto (PIB).

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva, la deuda pública total hasta marzo de 2021 era de 22.978,91 millones de dólares, un 11,9 % más que los 20.533,74 millones computados en marzo de 2020.