El acuerdo de AT&T-Discovery presiona a sus rivales de "streaming"

FOTO DE ARCHIVO: El logo de AT&T se ve en un monitor en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el 13 de junio de 2018. REUTERS/Brendan McDermid

Por Sheila Dang y Krystal Hu

Reuters) - El acuerdo de AT&T Inc de 43.000 millones de dólares para escindir su negocio de WarnerMedia y combinarlo con Discovery Inc ha sido uno de los más ambiciosos en la era del "streaming". Los banqueros y analistas de medios de comunicación dicen que no será el último.

El acuerdo añade los 15 millones de suscriptores de Discovery a los 64 millones de suscriptores que tiene HBO Max de WarnerMedia en todo el mundo. El tamaño de la base de suscriptores determina los ingresos y el presupuesto para nuevos contenidos.

La mayor escala de la empresa combinada le da una oportunidad de competir con Netflix Inc y Walt Disney Co., que tienen 207,6 y 103,6 millones de suscriptores, respectivamente.

Sin embargo, el acuerdo hace vulnerables al resto de los operadores de trasmisión en directo, especialmente ViacomCBS Inc y NBCUniversal de Comcast Corp.

ViacomCBS llega a unos 36 millones de personas a través de sus plataformas de trasmisión en directo. NBCUniversal no informa del total de suscriptores de su servicio Peacock. Sin embargo, su director ejecutivo, Jeff Shell, dijo en abril que un tercio de las inscripciones eran cuentas activas mensuales, lo que equivale a 14 millones de hogares.

Estas empresas tienen que ser creativas a la hora de generar nuevos contenidos y añadir suscriptores, o recurrir a la negociación de acuerdos para seguir siendo competitivas, según los banqueros y analistas.

El medio digital The Information reveló a principios de este año que Shell dijo a sus colegas que la empresa necesitaba fusionarse con WarnerMedia, de AT&T, para poder competir.

El acuerdo entre AT&T y Discovery ejerce "una enorme presión" sobre NBCUniversal, dijo Craig Moffett, analista de MoffettNathanson. NBCUniversal se encuentra en el "incómodo" punto intermedio de ser demasiado pequeña para ser una empresa ganadora a largo plazo en el sector de los medios de comunicación, pero no lo suficientemente pequeña para ser un objetivo de adquisición fácil para otros grandes grupos, añadió Moffett.

NBCUniversal podría considerar la adquisición de los estudios cinematográficos MGM o Lionsgate, pero esas alternativas no tienen la escala que habría tenido un acuerdo con WarnerMedia, escribió el lunes Rich Greenfield, socio y analista de LightShed Partners. MGM ha estado explorando una venta que podría valorar el estudio en más de 5.000 millones de dólares, según informó Reuters a principios de este año.

Comcast declinó hacer comentarios.

AT&T había considerado muchas opciones para su rama de medios de comunicación, incluyendo una combinación con ViacomCBS, pero finalmente decidió seguir adelante con Discovery porque creía que esta última tenía mejores activos de medios de comunicación y menos obstáculos regulatorios, según una fuente familiarizada con el asunto.

ViacomCBS no respondió a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Sheila Dang y Krystal Hu; Edición de Kenneth Li y Cynthia Osterman; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)