EE.UU. intercepta a 29 inmigrantes cubanos en los Cayos de Florida

Fotografía cedida por el director de la división regional sureste de las Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde se muestra el momento de la intercepción de 29 migrantes cubanos ayer, en Cayo Boca Grande, una diminuta ínsula cercana a Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida (EEUU). EFE/ Cbp

Miami, 18 may (EFE).- Veintinueve inmigrantes cubanos que viajaban en una precaria embarcación fueron interceptados el lunes por las autoridades estadounidenses en los Cayos de Florida, y 24 de ellos fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, informaron este martes organismos oficiales.

"Gran trabajo entre los socios de #DHS (Departamento de Seguridad Nacional) en los Cayos de Florida. Ayer, 24 migrantes de #Cuba fueron puestos bajo custodia de la # Patrulla Fronteriza", tuiteó hoy Thomas G. Martin, jefe de patrulla del sector de Miami de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

Martin cita a su vez un tuit de la división regional de CBP que atiende el sureste del país en el que se da cuenta de la interceptación el lunes de 29 cubanos en Cayo Boca Grande, una diminuta ínsula cercana a Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida.

Según las autoridades, que no detallaron la situación de los cinco cubanos restantes, "no hubo heridos y todos fueron entregados a la Guardia Costera para su procesamiento".

La agencia federal de fronteras publicó en Twitter fotos donde se observa el momento de la detención de los cubanos a cargo de agentes de CBP, así como de la Guardia Costera estadounidense.

También otra fotografía muestra una embarcación rústica de color azul denominada "Dios está con nosotros", donde supuestamente viajaban los cubanos.

De acuerdo con los datos más recientes suministrados por las autoridades estadounidenses, desde el 1 de octubre de 2020 la Guardia Costera ha interceptado a 228 cubanos en comparación con los 49 interceptados en todo el año fiscal de 2020.

Asimismo, en el año fiscal 2019 fueron 313 los inmigrantes interceptados y en 2018 el número llegó a 259, mientras que en 2017 y 2016 se interceptaron en el mar a 1.468 y 5.396 inmigrantes cubanos, respectivamente.

La puerta de entrada de cubanos sin permisos legales a EE.UU. estuvo abierta hasta el 12 de enero de 2017, cuando el entonces presidente Barack Obama les retiró los beneficios migratorios al cancelar por orden ejecutiva esta política.

Desde entonces, los cubanos que ingresan de forma ilegal a Estados Unidos carecen del permiso temporal de residencia y, en caso de pedir un asilo político, lo tendrán que solicitar en igualdad de condiciones que el resto de inmigrantes.