Desconecta.- La desesperación llevó al dueño de esta chihuahua a sacarla al jardín para enseñarle que no hay nada que ladrar

18-05-2021 La desesperación llevó al dueño de esta chihuahua a sacarla al jardín para enseñarle que no hay nada que ladrar. MADRID, 18 may. (EDIZIONES) Cualquiera que tenga perro entenderá la frustración que llevó a este chico a sacar a su perra al jardín de su casa para enseñarle que no hay nada a lo que ladrar. POLITICA YOUTUBE - CATERS - @ALLIEGIRLART



MADRID, 18 may. (EDIZIONES)



Cualquiera que tenga perro entenderá la frustración que llevó a este chico a sacar a su perra al jardín de su casa para enseñarle que no hay nada a lo que ladrar.



Allison Revilla, una funcionaria de préstamos hipotecarios de 41 años, contó a Caters que su hijo Ramón, de 16 años, estaba solo en casa en Houston, Texas, Estados Unidos, con su chihuahua Penélope, de ocho años, cuando la desesperación por los ladridos de su perra ganó la batalla.



https://www.youtube.com/watch?v=QmGR8x_LMIo



Ramón acababa de terminar sus clases virtuales y decidió ponerse a ver un programa en la televisión con la incomodidad de que Penélope no dejaba de ladrar, desesperando poco a poco a su joven dueño.



Decidido, el chico sacó a la perrita en volandas al porche de su casa para enseñarle que no había nadie a quien ladrar, dando lugar a una hilarante escena que ha conquistado Internet.



"No hay nadie", "¿lo ves?", "no hay nadie", se escucha a Ramón repetir una y otra vez.