Deportistas latinoamericanos clasificados a Tokio podrán vacunarse en Miami

Santiago de Chile, 18 may (EFE).- Los deportistas latinoamericanos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio podrán vacunarse en Estados Unidos contra la covid-19, anunció este martes Panam Sports tras alcanzar un acuerdo con la Universidad de Miami por la obtención de 4.000 inyecciones de Johnson & Johnson.

La organización deportiva que reúne a 41 Comités Olímpicos Nacionales, informó este martes de que el acuerdo para vacunar a deportistas que están a la espera de ser inoculados en sus países también favorecerá a competidores clasificados para los Juegos Panamericanos Junior que se disputarán este año en la ciudad colombiana de Cali.

"Sabemos que en muchos de nuestros países del continente es muy difícil poder vacunarse contra la covid-19, por eso, hemos hecho un importante esfuerzo y hemos logrado un gran acuerdo que ayudará a todos los deportistas que no han tenido la posibilidad de inocularse", afirmó el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic.

La medida, en palabras de Ilic, permitirá a los competidores "viajar más protegidos a los Juegos Olímpicos de Tokio".

Panam Sports notificó a los países socios que esta posibilidad incluye además el financiamiento de los boletos aéreos para que los interesados puedan llegar hasta la ciudad del Estado de Florida a recibir sus dosis, mínimo 30 días antes de su viaje a Tokio.

A la fecha, son al menos 10 países latinoamericanos que suman deportistas a los Juegos Olímpicos en disciplinas como atletismo, natación, esgrima, canotaje, gimnasia, fútbol, tiro skeet, vela, equitación, tenis, taekwondo y lucha.

Con las excepciones de Chile y Uruguay, donde al menos el 40 % de la población ha recibido una primera dosis de vacuna, el resto del continente posee bajas tasas de inoculación frente al avance de la pandemia.

Argentina, Brasil, El Salvador, Costa y México han llegado a menos del 20 %, mientras que Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela y Cuba no han superado el 10 %, según datos de la Universidad de Oxford.